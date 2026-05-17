АҚШ Иранға ядролық келіссөздерді қайта бастау үшін бірнеше шарт қойды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Иранмен келіссөздерді қайта бастау үшін бірнеше шартты орындауды талап етіп отыр, деп хабарлайды Kazinform Anadolu агенттігіне сілтеме жасап.
Иранның Fars ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Вашингтон келіссөздерді бастау үшін Теһранға бес негізгі талапты көрсетті. Олардың қатарында өтемақы төлеуден бас тарту, 400 келі байытылған уранды АҚШ-қа беру, ядролық нысандардың бірінен басқа барлық нысандардың жұмысын толық тоқтату, тоқтатылған активтерге тосқауыл қоюдан бас тарту және келіссөздерді барлық майдандағы соғысты тоқтату мәселесіне байланыстыру секілді шарттар бар.
Иран да келіссөздердің шарттарын бұған дейін жариялаған. Онда Ливанды қоса алғанда барлық майдандағы соғысты тоқтату, санкцияларды толық алып тастау, бұғатталған активтерді босату, соғыс өтемақысын төлеу және Ормуз бұғазындағы Иранның егемендігін мойындау талаптары бар.
Бұл талаптар екі тараптың келіссөз жүргізу позицияларын көрсетеді және аймақтағы тұрақтылыққа ықпал етуі мүмкін.
