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    АҚШ Иранға жаңа әуе соққыларын бастады

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Иранның әскери әлеуетін әлсіретуге бағытталған операция аясында ел аумағына жаңа әуе соққыларын бастады, деп хабарлайды ТАСС.

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    Фото: REUTERS

    Бұл туралы АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) мәлімдеді.

    – АҚШ Қарулы күштері Шығыс жағалау уақытымен сағат 14:00-де (Астана уақытымен 23:00) Иранның әскери әлеуетін одан әрі әлсірету мақсатында бесінші түн қатарынан жаңа соққылар сериясын бастады, – делінген X әлеуметтік желісінде жарияланған хабарламада.

    Айта кетейік, осыған дейін Иран үш елдегі АҚШ әскери нысандарына соққы бергенін жариялады.

    АҚШ Иран Әлем Таяу Шығыстағы ахуал
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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