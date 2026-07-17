АҚШ Иранға жаңа әуе соққыларын бастады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Иранның әскери әлеуетін әлсіретуге бағытталған операция аясында ел аумағына жаңа әуе соққыларын бастады, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл туралы АҚШ Қарулы күштерінің Орталық қолбасшылығы (CENTCOM) мәлімдеді.
– АҚШ Қарулы күштері Шығыс жағалау уақытымен сағат 14:00-де (Астана уақытымен 23:00) Иранның әскери әлеуетін одан әрі әлсірету мақсатында бесінші түн қатарынан жаңа соққылар сериясын бастады, – делінген X әлеуметтік желісінде жарияланған хабарламада.
Айта кетейік, осыған дейін Иран үш елдегі АҚШ әскери нысандарына соққы бергенін жариялады.