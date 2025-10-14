АҚШ Иранмен ынтымақтасуға дайын
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Иранмен ынтымақтасуға дайын екенін және бұл Тегеранның АҚШ-пен қарым-қатынасты жақсартуға тырысып отырғаның нәтижесі болуы мүмкін деді.
-Таяу Шығыста қаншама адамның өліміне әкелген режим болғанына қарамастан біз Иранмен де достық қарым-қатынас орнатуға дайынбыз. Мен олар бізбен келісімге келгісі келетінін айтқым келеді,-деп келтірді Трамптың сөзін Арменпресс.
Трамп АҚШ-пен ынтымақтасу Иран үшін тиімді екенін және бұл істің жүзеге асатынына сенім білдірді.
Бұл ретте АҚШ президенті Иранға терроризмнен бас тартып, көршілес елдерге қауіп тудыруды қою керек екенін мәлімдеді.
Трамп АҚШ пен Израильдің Иранға жау емес екенін, тек тату өмір сүргілері келетінін жеткізді.
Айта кетейік, АҚШ презиенті Израиль мен ХАМАС арасындағы татуласу туралы келісімге қол қойылуына ж»не кепілдегі адамдардың босаылуына байланысты Кнессетте сөз сөйледі.