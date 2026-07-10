АҚШ Иранмен техникалық келіссөз жалғасатынын растады
АСТАНА.KAZINFORM - Вашингтон Тегеранмен әлі де дипломатиялық келісімге қол жеткізуден үмітті екенін мәлімдеді.
АҚШ президенті Дональд Трамптың жақында жасаған мәлімдемелеріне қарамастан, АҚШ Иранмен өзара түсіністік туралы меморандум ұстануды жалғастырып отыр және дипломатиялық шешім табуға міндеттенеді. Бұл туралы бейсенбі күні АҚШ әкімшілігінің жоғары лауазымды шенеунігі The Times of Israel басылымына сілтеме жасай отырып хабарлады.
«АҚШ шешім табуға міндеттенеді және техникалық келіссөздер жалғасын табады» делінген Ақүй тілшілерге жіберген АҚШ-тың жоғары лауазымды шенеунігіне қатысты мәлімдемеде.
Ақүй Дональд Трамптың бұғанға дейінгі меморандумды «жарамсыз» деп жариялаған пікірі Ормуз бұғазында және көршілес елдерде коммерциялық кемелерге жасалған шабуылдардан кейінгі Тегеран әрекеттеріне қатысты ұстанымын көрсететінін атап өтті.
Әкімшілік шенеунігі меморандумның орындалуы екі тараптың да әрекетіне байланысты екенін алға тартады.
Мәлімдемеде Иран да солай істесе, АҚШ өз шарттарын орындауға дайын екендігі анық көрсетілген.
Естеріңізге сала кетейік, Трамп жақында Вашингтон мен Тегеран арасындағы Ормуз бұғазы маңындағы шабуылдардан кейін АҚШ пен Иран арасындағы меморандумды жарамсыз деп санайтынын мәлімдеген болатын.
Сәрсенбі және бейсенбі күндері АҚШ Ормуз бұғазында коммерциялық кемелерге соққы жасалғаннан кейін Иранға қарсы екі шабуыл толқынын бастады. Иранның Денсаулық сақтау министрлігі 14 адамның қаза тапқанын хабарлады.
ИРСК және Иран қарулы күштері Кувейт, Бахрейн, Катар және Иорданиядағы америкалық нысандарға зымыран соққыларымен жауап берді.
17 маусымда екі ел арасындағы қарулы қақтығыс аяқталғаннан кейін АҚШ пен Иран арасында өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойылды. Онда соғыс қимылдарын тоқтату, Ормуз бұғазында кеме қатынасын қалпына келтіру және аймақтық қауіпсіздік мәселелері мен Иранның ядролық бағдарламасы бойынша келіссөздерді жалғастыру қарастырылған.