    17:24, 11 Сәуір 2026 | GMT +5

    АҚШ Иранның 6 миллиард доллар активтерін босатуға дайын – Reuters

    АСТАНА. KAZINFORM – Исламабадтағы келіссөздер кезінде АҚШ тарапынан жеңілдік сигналдары байқалды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің тілшісі.

    Фото: x.com/@PakistanFauj

    Америка Құрама Штаттары Қатардағы және басқа да шетелдік банктердегі ирандық активтерді босатуға келісті, деп хабарлайды Reuters жоғары лауазымды ирандық дереккөзге сілтеме жасап.

    Бұл қадам Теһранда сенбі күні Пәкістан астанасында басталатын келіссөздерде Вашингтонның келісімге келудегі «байыптылығының» белгісі ретінде қарастырылып отыр. 

    Дереккөз бұл шешімнің Ормуз бұғазы арқылы қауіпсіз навигацияны қамтамасыз ету мәселесіне тікелей қатысты екенін, бұл алдағы келіссөздердің негізгі тақырыптарының бірі болатынын түсіндірді. 

    Дегенмен, АҚШ-тан қаражатты босату мүмкіндігіне қатысты ресми мәлімдемелер болған жоқ. 

    Reuters сілтеме жасаған екінші ирандық дереккөздің айтуынша, бұл қаражат бұрын бұғатталған, шамамен 6 миллиард долларды құрайды. Аталған қаражат Қатар банктеріне 2023 жылы Доха делдалдығымен АҚШ пен Иран арасындағы тұтқындарды ауыстыру келісімінің бөлігі ретінде аударылған. 

    Иранның Оңтүстік Кореяға мұнай сатуынан түскен қаражат бастапқыда 2018 жылы Дональд Трамптың бірінші мерзімі кезінде АҚШ санкцияларын қалпына келтіргеннен кейін тоқтатылды. 2023 жылы АҚШ әкімшілігі бұл қаражатты тек гуманитарлық мақсаттарға — АҚШ Қаржы министрлігінің қадағалауымен азық-түлік, дәрі-дәрмек және медициналық құрал-жабдықтарды сатып алу үшін пайдаланған жағдайда ішінара босатуға келісті. 

    Алайда, 2023 жылдың 7 қазанында Хамастың Израильге жасаған шабуылынан кейін АҚШ әкімшілігі Иранның жақын болашақта оларды пайдалана алмайтынын және Вашингтонның активтерді толығымен бұғаттау құқығын сақтап қалғанын айтып, бұл қаражатқа қол жеткізуге тағы да тосқауыл қойды. 

    Жұма күні Иранның IRGC-мен байланысқан Telegram арнасы Америка Құрама Штаттарының Иранның 6 миллиард долларды бұғатталған активтерін босатуға рұқсат бергенін және Қатар мен Корея шенеуніктері ақшаны бірнеше күн ішінде Иранға аудару үшін жұмыс істеп жатқанын хабарлады. 

    Сонымен қатар сенбіде АҚШ шенеунігі CBS News-ке берген түсініктемесінде активтерді тоқтату мүмкіндігі туралы ақпаратты жоққа шығарды. Оның айтуынша, АҚШ мұндай қадамға келіспеді. 

    Айта кетейік, Таяу Шығыстағы шиеленісті дипломатиялық жолмен реттеуге бағытталған маңызды қадам жасалды. АҚШ президенті Дональд Трамп Иранға соққыларды уақытша тоқтатуға дайын екенін мәлімдегеннен кейін, ресми Тегеран екі апталық бітім шарттарын қабылдады. Осы орайда Иран мен АҚШ арасындағы атысты тоқтату туралы келіссөздер сенбі күні Исламабадта өтетінін бұған дейін хабарлаған едік. 

    Абылайхан Жұмашев
