АҚШ Иранның мұнай флотына жаңа соққы жасауы мүмкін екенін мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Қарулы күштері Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусының құрамына тиесілі үш танкерді жойғанын мәлімдеді, деп хабарлайды Анадолы.
Бұл Иранның аймақтағы АҚШ-тың екі әскери кемесіне бағытталған шабуылынан кейін болған.
АҚШ Орталық қолбасшылығы әлеуметтік желідегі америкалық компанияның парақшасында мәлімдеме жариялады.
CENTCOM мәлімдемесінде Ислам революциясы сақшылар корпусы аймақтық суларда патрульдік қызмет атқарып жүрген АҚШ Әскери-теңіз күштерінің екі әскери кемесіне баллистикалық зымырандар ұшырғаннан кейін, америкалық күштер Иранның шикі мұнай тасымалдаған үш танкеріне соққы бергені айтылған.
“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026
Мәлімдемеде америкалық әскери кемелер Иранның шабуылынан «сәтті жалтарғаны» атап өтілді. CENTCOM Карг аралының жағалауында шикі мұнай тиелген Иранның екі танкерін істен шығарған, сондай-ақ Оман шығанағында тағы бір ирандық танкерді жойған.
CENTCOM қолбасшысы адмирал Брэд Купер қажет болған жағдайда Иранның шектеулі әрі қорғансыз мұнай флотын жоюдан тартынбайтындарын мәлімдеді.
«Біздің Ислам революциясы сақшылар корпусына жолдауымыз анық: егер сіздер біздің кемелерімізге оқ атсаңыздар, біз сіздерге әлдеқайда жоғары экономикалық шығын келтіреміз», – деді ол.
Айта кетейік, бірнеше аптаға созылған салыстырмалы тыныштықтан кейін АҚШ пен Иран арасындағы қақтығыс қайтадан белсенді әскери іс-қимыл кезеңіне өтті.