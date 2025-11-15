АҚШ Қаржы министрлігі КҚК, Теңізшевройл және Қарашығанақ бойынша санкцияларды алып тастады
АСТАНА. KAZINFORM - АҚШ «Роснефть» пен «Лукойл» компанияларына қатысты енгізілген санкциялар аясынан Каспий құбыр консорциумын, «Теңізшевройл» компаниясын және Қарашығанақ кен орнын игеру жобасын шығару туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды ТАСС.
Бұл туралы АҚШ Қаржы министрлігі жариялаған № 124B жалпы лицензиясында айтылған.
Құжат КҚК-ның, «Теңізшевройлдың» және Қарашығанақ жобасының операциялық қызметіне байланысты қызметтер көрсетуге және басқа да транзакциялар жүргізуге рұқсат береді. Алайда бұл лицензия аталған компаниялар мен жобалардағы үлестерді сатуға немесе беруге құқық бермейді.
12 қарашада Қазақстанның энергетика министрі Ерлан Ақкенженов Қарашығанақ кен орны бойынша санкцияларды алып тастауды талап етіліп жатқанын хабарлаған еді.
— Біз осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Қазақстан тиісті құжаттарды тапсырды, — деді ол.
Бұған дейін АҚШ Қаржы министрлігі «Лукойл» мен «Роснефть» мұнай компанияларын, сондай-ақ осы компаниялардың 34 еншілес құрылымын АҚШ-тың жаңа санкциялар пакеті қатарына енгізген болатын.
Айта кетелік газпромның Орынбордағы зауыты Қарашығанақ газын 2050 жылға дейін өңдейтін болды.