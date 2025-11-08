АҚШ-Қазақстан қарым-қатынасындағы жаңа дәуір басталды - АҚШ Мемлекеттік департаменті
АСТАНА.KAZINFORM - 2025 жылдың 6 қарашасында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездесуінде Президент Дональд Трамп Қазақстанмен кеңейтілген стратегиялық серіктестік бойынша диалогтың орасан зор әлеуетін атап өтті, деп хабарлайды АҚШ Мемлекеттік департаменті.
Көшбасшылар маңызды минералдар, көлік, жасанды интеллект және ақпараттық технологиялар сияқты салалардағы инновациялық коммерциялық келісімдерді құптады.
Дональд Трамп пен Қасым-Жомарт Тоқаев америкалық компаниялармен мыңдаған жұмыс орнын құруға көмектесетін миллиардтаған долларлық келісімдерге қол қойды.
-Air Astana ұлттық тасымалдаушысының паркін кеңейту үшін 7 миллиард долларлық кең фюзеляжды Boeing 787-9 ұшақтарын сатып алу.
-Wabtec америкалық компаниясынан америкалық локомотивтерге 4,2 миллиард долларлық тапсырыс – тарихтағы ең ірі теміржол жабдықтары туралы келісім.
-John Deere компаниясынан 3 миллиард доллардан 5 миллиард долларға дейінгі ауылшаруашылық техникасын сатып алу.
-Cove Capital америкалық компаниясы мен Қазақстан үкіметі 1,1 миллиард долларлық капиталдық шығындармен вольфрам өндіру және өңдеу зауытын салу туралы келісімге келді.
-Америкалық Leidos компаниясымен Қазақстандағы ұлттық әуе қозғалысын басқару жүйесін жаңғырту үшін 200 миллион долларлық келісімшартқа қол қойылды.
-Қазақстан Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мен NVIDIA, HP, Cisco, GDA, Joby Aero Inc, Oracle және Starlink сияқты америкалық технологиялық компаниялар арасында 3,7 миллиард долларға дейінгі серіктестік қарым-қатынас.
-Қазақстан Ұлттық банкі, Ұлттық инвестициялық корпорация және Cerberus Capital Management арасында 250 миллион долларлық тікелей инвестиция бағдарламасын құру туралы стратегиялық ынтымақтастық туралы келісім.
АҚШ пен Қазақстан президенттері Қазақстан мен Америка Құрама Штаттарындағы келесі буын көшбасшыларына инвестиция салудың, сондай-ақ әр елдің бірегей мәдени мұрасын сақтауға инвестиция салудың маңызын растады.
АҚШ пен Қазақстан екі ел арасындағы мәдени мұраны сақтау бағдарламаларын, соның ішінде Смитсон институты, жеке сектор, Қазақстан қолөнершілер одағы және жаңадан құрылған Қазақстан мәдени мұра қоры арасында жарияланған серіктестіктер арқылы нығайтуға міндеттенеді.
АҚШ пен Қазақстан екіжақты зерттеулер мен мәдени мұраны сақтауға «Мәдени мұраны сақтау жөніндегі елшілер қоры» бағдарламасы арқылы тікелей қолдау көрсетуге ниетті.
Қазақстан Трамптың екінші мерзімінде тарихи Авраам келісімдеріне қосылған алғашқы ел болды. Бұл – бүкіл әлемде бейбітшілік пен өркендеу көпірін құру жолындағы маңызды қадам. Америка Құрама Штаттары мен Қазақстан осы маңызды шешімді ресми түрде атап өту үшін қол қою рәсімін өткізуді жоспарлап отыр.
АҚШ Сауда министрі Говард Латник пен Қазақстанның Индустрия және инфрақұрылымды дамыту министрі Ерсайын Нағаспаев маңызды минералдар саласындағы ынтымақтастық туралы өзара түсіністік меморандумына қол қойды. Бұл келісім барлау, өңдеу және өндіру саласындағы ынтымақтастықты тереңдетеді, сайып келгенде, инновация үшін маңызды минералды жеткізу тізбектерінің тұрақтылығы мен ашықтығын қамтамасыз етуге көмектеседі.
