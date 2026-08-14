АҚШ Қытай дрондарына баж салығын 100%-ға дейін көтереді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Қытай басым салада АҚШ-тың импортқа тәуелділігін азайту үшін ұшқышсыз ұшу аппараттары мен олардың құрамдастарына 100%-ға дейін баж салығын енгізетін болды, деп хабарлайды Newsmax.
Ұшу массасы 25 кг-нан асатын, сондай-ақ жылу камералары мен түйісу станцияларын пайдаланатын ұшқышсыз ұшу аппараттары үшін тариф 100%-ды құрайды. Кішігірім дрондарға 25% баж салығы салынады.
Президент бұл шешімін ұлттық қауіпсіздік мәселелерімен түсіндірді, сондай-ақ тарифтер шетелдік жеткізу тізбектеріне тәуелділікті азайту үшін дрондар мен олардың құрамдастарының «отандық өндірісін арттыруға ықпал ететінін» атап өтті.
Жаңа тарифтердің көбі 3 қыркүйекте күшіне енеді.
2025 жылдың желтоқсанында телекоммуникацияны ұлттық деңгейде реттеу міндеті жүктелген АҚШ-тың Федералдық байланыс жөніндегі комиссиясы (FCC) америкалық ұшқышсыз ұшу аппараттарының өндірісі «тікелей шабуылдар мен ұшқышсыз ұшу аппараттары жүйелерінің (UAS) бұзылуы, рұқсатсыз бақылау, құпия деректердің таралуы және ел үшін басқа да UAS қауіптерін азайтатынын» мәлімдеді.
Сондай-ақ, онда дрондардың «қос мақсатта қолданылатыны: олар коммерциялық платформалар екені және әскери немесе әскерилендірілген датчиктер мен қару ретінде қызмет ететіні» және шетелдік өндіріс дрондары мен олардың құрамдастары «АҚШ аумағында үздіксіз бақылау, деректерді экссүзгілеу және бұзу операцияларын жүргізуді қамтамасыз ете алатыны» туралы айтылады.
Бірнеше зерттеулерге сәйкес, 2006 жылы құрылған қытайлық DJI компаниясы соңғы жылдары әлемдік дрон нарығының үштен екісінен астамын басып алды. Бұдан басқа, ол бірнеше жыл бойы Вашингтонның мұқият бақылауында болды: АҚШ билігі оны Қытайдағы этникалық азшылықтарды тыңшылық жасау үшін пайдаланылатын өнімдерді жеткізді деп айыптап отыр.
2022 жылдан бастап DJI Қытай қарулы күштерімен байланысты қытайлық компаниялардың америкалық тізіміне енгізілді, сондықтан оған америкалық технологияларға қол жеткізуге шектеулер қойылды.
2024 жылы DJI компанияның әскерилерге тиесілі емес немесе бақылауында емес екенін айтып, тізімге енгізілуіне қарсы шықты.
Өткен аптада Қытай АҚШ-қа дрон экспортына шектеулер жариялады және Вашингтонның мәжбүрлі еңбек пен ұлттық қауіпсіздік мәселелеріне байланысты салған сауда санкцияларына жауап ретінде алты компанияны қара тізімге қосты.
Осыған дейін АҚШ-тың Байланыс жөніндегі федералды комиссиясы (FCC) ұлттық қауіпсіздікке төнетін қауіптерге сілтеп, шетелде жасалған жаңа адамтектес роботтар мен күштік инверторларды импорттауға тыйым салғанын жаздық.