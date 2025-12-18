АҚШ Конгресі рекордтық қорғаныс бюджетін қабылдады
АСТАНА. KAZINFORM – Конгресс 901 млрд доллар көлеміндегі рекордтық әскери шығындарды көздейтін 2026 қаржы жылына арналған АҚШ қорғаныс бюджеті туралы заң жобасын қабылдады, деп хабарлайды DW ақпарат агенттігі.
Сәрсенбі, 17 желтоқсанда Сенатта өткен дауыс беру кезінде 77 заң шығарушы Ұлттық қорғаныс туралы заңды қолдап дауыс берді, ал 20-сы қарсы болды.
Өкілдер палатасы бұл құжатты өткен аптада мақұлдады. Оның күшіне енуі үшін енді АҚШ президенті қол қоюы керек. Ақ үй Дональд Трамптың мұны істеуге ниетті екенін жариялады. 30 қыркүйекте аяқталған 2025 қаржы жылында АҚШ әскери бюджеті 884 млрд доллар болды.
Құжатта, атап айтқанда, әскери қызметкерлердің жалақысын 3,8%-ға арттыру, әскери техника сатып алу және АҚШ-тың бәсекеге қабілеттілігін арттыру шаралары қарастырылған.
Құжатта Украинаны қолдауға ерекше назар аударылды. Заңда Украина қауіпсіздігіне көмек көрсету бастамасының бөлігі ретінде алдағы екі жылда әрқайсысы 400 млн доллардан 800 млн доллар бөлу қарастырылған. Бұл қаражат америкалық компаниялар арқылы Украина Қарулы Күштеріне қару-жарақ сатып алуға жұмсалады.
Тағы 175 млн доллар Балтық жағалауы елдері – Эстония, Латвия және Литва қорғанысына бөлінді. Бұдан басқа, заң АҚШ Қорғаныс министрлігінің Еуропадағы америкалық әскерлер санын 76 мыңнан қысқарту мүмкіндігін шектейді. АҚШ-тың Еуропадағы қолбасшысына НАТО-ның Жоғарғы Бас қолбасшысы қызметінен бас тартуға тыйым салынады.
Заң жобасында Трамптың АҚШ Қорғаныс министрлігінің атауын «Соғыс министрлігі» деп өзгерту ұсынысы туралы айтылмаған. АҚШ әкімшілігі бұл атауды қазірдің өзінде қолданып жүргенімен және қорғаныс министрі Пит Хегсет өзін «Соғыс жөніндегі мемлекеттік хатшы» деп атағанымен, бұл өзгерісті Конгресс ресми түрде мақұлдауы тиіс.