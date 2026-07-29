АҚШ криптовалютаға қатысты жаңа ереже әзірлеп жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Бағалы қағаздар және биржа комиссиясы (SEC) егер ұсынылған CLARITY заңы Конгресс тарапынан қабылданбаса, криптовалюталарға арналған өзінің реттеуші базасын құруға дайын екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы меншікті тілшісі Crypto News басылымына сілтеме жасап.
CLARITY Act (сандық токендерге арналған айқындық) цифрлық токендер мен криптовалюталардың нақты заңды жіктелуін қамтамасыз етуге бағытталған. Заң жобасы эмитенттер мен инвесторлар үшін түсініксіздікті азайту үшін нақты анықтамаларды кодификациялауға бағытталған. Егер заң жобасы сәтсіз аяқталса, SEC өзінің ережелер жиынтығын әзірлейді.
CLARITY заңы сәтсіз аяқталған жағдайда SEC өзінің криптовалюта ережелерін әзірлеуге дайын болуы АҚШ-тың цифрлық активтер саясатындағы бетбұрыс кезеңін белгілейді және тез дамып келе жатқан криптовалюта нарығын реттеу қажеттілігін көрсетеді.
Айта кетейік, Қазақстандықтарды «жасанды интеллект» пен криптовалюта арқылы алдайтын жаңа схема анықталды.
ҚР Ұлттық банкі сауалымызға жолдаған жауабында 18 шілдеде қолданысқа енетін цифрлық теңге мен криптовалютаның айырмашылығын мәлімдеді.