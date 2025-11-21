KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    05:13, 21 Қараша 2025

    АҚШ латынамерикалық есірткі картельдеріне қарсы қосымша шаралар қарастырып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Латын Америкасы елдеріндегі есірткі картельдеріне қарсы күрес аясында қосымша әрекет нұсқаларын қарастырып жатыр. Бұл туралы Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Ливитт журналистерге арналған тұрақты брифингте мәлімдеді, деп хабарлайды ТАСС.

    Есірткі картельдеріне қарсы қосымша шаралар
    Фото: Truth Social / @realDonaldTrump

    — АҚШ президенті Дональд Трамп есірткі картельдеріне қатысты қосымша шаралар қабылдауға барынша мүдделі және ол бұл туралы ашық айтып жүр, — деді Ливитт тиісті сұраққа жауап бере отырып.

    Ақ үйдің баспасөз хатшысының айтуынша, «(Трамптың) ұлттық қауіпсіздік жөніндегі командасы ықтимал әрекет нұсқаларын үнемі талқылап отырады».

    — Ол (Трамп) бұл бағытта бұрын-соңды болмаған шаралар қабылдады, сондай-ақ ода қосымша нұсқалар да бар. Бұл мәселеге қатысты шешімді тек президент қана қабылдай алады, — деп атап өтті Ливитт.

    Бұған дейін «USS Gerald R. Ford» бастаған ұшақ тасығыштар тобы Трамп әкімшілігінің есірткі саудасына қарсы шаралары аясында АҚШ-тың Оңтүстік қолбасшылығының бақылау аймағына, яғни Кариб теңізінің солтүстігіне келгені хабарланған.

    Аумақтық қорғаныс АҚШ Латын Америкасы Дональд Трамп Венесуэла Әскери-теңіз күштері
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
