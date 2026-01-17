АҚШ Мемлекеттік департаменті 75 елдің азаматтары үшін иммиграциялық визаның тоқтатылуын түсіндірді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ Мемлекеттік департаменті Kazinform тілшісінің сұрауы бойынша 75 елдің азаматтарына иммиграциялық визаларды беруді тоқтата тұруға қатысты ресми түсінік берді.
АҚШ сыртқысаяси ведомствосының ресми өкілі осы жылдың 21 қаңтарынан бастап Мемлекеттік департамент келесі елдердің кез келгенінің азаматтары болған барлық өтініш берушілерге иммиграциялық виза беруді тоқтататынын мәлімдеді: Ауғанстан, Албания, Алжир, Антигуа және Барбуда, Армения, Әзербайжан, Багам аралдары, Бангладеш, Барбадос, Беларусь, Белиз, Бутан, Босния және Герцеговина, Бразилия, Бирма, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Колумбия, Кот-д’Ивуар, Куба, Конго Демократиялық Республикасы, Доминика, Мысыр, Эритрея, Эфиопия, Фиджи, Гамбия, Грузия, Гана, Гренада, Гватемала, Гвинея, Гаити, Ирак, Иран, Иордания, Қазақстан, Косово, Кувейт, Қырғызстан, Лаос, Ливан, Либерия, Ливия, Молдова, Моңғолия, Марокко, Непал, Нигерия, Никарагуа, Солтүстік Македония, Черногория, Ямайка, Пәкістан, Конго Республикасы, Ресей, Руанда, Сент-Китс және Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент және Гренадиндер, Сенегал, Сьерра-Леоне, Сомали, Оңтүстік Судан, Судан Республикасы, Сирия, Танзания, Таиланд, Того, Тунис, Уганда, Уругвай, Өзбекстан және Йемен.
— Мемлекеттік хатшы Марко Рубио бұл үзілісті біз жаңа иммигранттардың АҚШ визасын алу құқығына ие бола алатынына, соның ішінде олардың мемлекеттік көмекке жүгінбейтініне көз жеткізу үшін оларды барынша тексеруді қамтамасыз ете алғанша енгізді, — делінген Мемдепартамент мәлімдемесінде.
Тізімде Қазақстан болғанына қарамастан, бұл шара тек иммиграциялық виза бойыша АҚШ-қа тұрақты көшуді жоспарлап отырған адамдарға ғана әсер етеді және иммиграциялық емес визамен АҚШ-та уақытша тұруды қарастырып отырған азаматтарымызға әсер етпейді.
— Бұл шара тек иммиграциялық визалардың берілуіне қатысты қолданылады. Ол туристер, спортшылар, білікті жұмысшылар және олардың отбасыларына арналған иммиграциялық емес визаларға қолданылмайды, — деп түсіндірді АҚШ Мемдепартаменті өз жауабында.
АҚШ иммиграциялық визаларына мыналар кіреді: IR1, CR1, K-3 (АҚШ азаматының жұбайы), IR3, IR4, IH3, IH4 (АҚШ азаматтарының жетім балаларды мемлекетаралық асырап алуы), IR2, IR5, CR2, F1, F3, F4 (АҚШ азаматтарының отларының белгілі бір мүшелері), F2A, F2B (заңды тұрақты резиденттер отбасыларының белгілі бір мүшелері), E (басымдықтағы қызметкерлер мен мамандар), C5, T5, R5, I5 (жұмыс орындарын құру/инвесторлар), S (иммигранттардың белгілі бір ерекше санаттары) және басқалары.
Бұл ретте Қазақстан азаматтары АҚШ-та уақытша болу үшін келесі санаттар бойынша иммиграциялық емес визаларды ала алатынын нақтылау қажет: B (туризм, бизнес, спортшылар), F/M/J (оқу, алмасу), H/L/O/P/Q/R (жұмыс, трансфер, талант, әртс), E (сауда, инвестициялар), C (транзит), D (экипаж мүшелері), K (күйеу/қалыңдықтар үшін) және басқалары.
Алайда АҚШ туристік және іскерлік виза алуға өтініш беретін Орталық Азиядағы үш елдің азаматтарын визалық кепіл бағдарламасына қосқанын ескеру керек.