АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио C5+1 саммитінің құрметіне қабылдау өткізді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио АҚШ Мемлекеттік департаментінің Бенджамин Франклин атындағы залда жаңа инвестициялық және сауда келісімдерін талқылауға арналған C5+1 бизнес конференциясының 10 жылдығы құрметіне Орталық Азия сыртқы істер министрлерін қарсы алды, деп хабарлайды АҚШ Мемлекеттік департаменті.
АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары Кристофер Ландау атап өткендей, «Әлем өте үлкен, және оның көптеген маңызды бөлігіне лайықты назар аударылмай отыр. Осындай бөліктердің бірі – Орталық Азия республикалары. Менің ойымша, Құрама Штаттарына бұдан да белсенді өзара әрекеттесетін кез келді».
- Біз бүгін Құрама Штаттардың керемет достары және серіктестері болған Орталық Азия республикалары – Қазақстан, Тәжікстан, Түрікменстан, Қырғызстан және Өзбекстаннан келген достарымызды қарсы алу мүмкіндігіне ие болғанымызға өте қуаныштымыз, - деді Кристофер Ландау.
АҚШ Мемлекеттік хатшысының орынбасары «бизнес үшін үлкен мүмкіндіктері мен серіктестік орнатудың көптеген жолы» бар Орталық Азияның бес елінің екеуіне барғанын хабарлады.
Сенаттың халықаралық қатынастар комитетінің төрағасы, сенатор Джим Риш Құрама Штаттар Орталық Азия елдеріне сенімді серіктеспен жұмыс істеуге және бір-бірінің экономикасын дамытуға нақты мүмкіндік ұсынып отырғанын атап өтті.
Ол «C5+1» тобындағы серіктестерімізбен экономикалық ынтымақтастықты кеңейту жолындағы ескірген кедергілерді алып тастайтын заң жобасын енгізу үшін осы аптада сенатор Стив Дейнс және басқа да әріптестеріне қосылғанын хабарлады. Бұл «Джексон-Вэник» түзетуінің шектеуін жояды.
- «C5+1» дипломатиялық платформасы құрылуының 10 жылдығында елдеріміз арасындағы ынтымақтастықтың жаңа қызықты дәуірін бастап жатқанымыз орынды, - деп мәлімдеді сенатор Джим Риш.
Арнайы өкіл Серджио Гор «президент мені Орталық Азия бойынша арнайы өкіл етіп тағайындаған кезде бұл аймақ бұрынғы әкімшіліктер кезінде назардан тыс қалғанын атап өтті. Ол маған Ақ үймен тікелей байланыс орнататыныма және бұл аймаққа лайықты көңіл бөлетініме сендірді» деді.
Гор сондай-ақ Қазақстан мен Өзбекстанға сапары туралы баяндап, онда оларды қонақжайлылықпен қарсы алып, жақсы тамақтандырғанын айтты. Шенеунік жақын арада Түрікменстан, Тәжікстан және Қырғыз Республикасына баруды асыға күтетінін атап өтті.
- Сапарымыз барысында біз елдеріміздің инновация, білім беру және іскерлік байланыстар саласында қол жеткізген айтарлықтай жетістіктеріне өз көзімізбен куә болдық. Біз қызметкерлеріне жоғары стандарттар, ашықтық және шынайы жеңілдіктерді ұсынатын америкалық компаниялармен ынтымақтастық орнатуға дайын серіктестермен кездестік. Сондай-ақ, Құрама Штаттарындағы бизнес пен негізгі инвестициялық мүмкіндіктер үшін Американың қайта ашылуы туралы жемісті талқылаулар өткіздік. АҚШ өзара мүдделерге негізделген шынайы серіктестікке ұмтылатындармен серіктестік орнатқанына мақтанады, - деп хабарлады Серджио Гор.
Шенеунік президент Дональд Трамптың алты мемлекеттің бейбітшілігі мен өркендеуіне деген берік міндеттемесін растау үшін Орталық Азия елдерінің президенттерімен кездесуді асыға күтетінін атап өтті.
Мемлекеттік хатшы Марко Рубионың атап өтуінше, Дональд Трамп Американың сыртқы саясатының Құрама Штаттардың ұлттық мүдделеріне негізделуін қалайтынын анық білдірген.
- Сіздердің де, біздің де ұлттық мүддеміз бар. Сыртқы саясат қашан жақсы жұмыс істейді? Екі елдің де ұлттық мүдделері сәйкес келген кезде жақсы жұмыс істейді, - деп мәлімдеді Марко Рубио.
Мемлекеттік хатшы: «Біздің ұлттық мүдделеріміз сәйкес келеді және менің ойымша, бүгінгі қабылдау, алдағы кездесу және алдағы айлар мен апталарда бірге өткізетін басқа да іс-шаралар біздің қарым-қатынасымызды одан әрі нығайтады, - деп атап өтті.
- Біз Құрама Штаттармен екіжақты және аймақтық деңгейде жұмыс істей аламыз және мен осы процестің бір бөлігі болғаныма, ұлтымыздың тарихындағы осы маңызды сәтте сіздердің әрқайсыңызбен бірге Мемлекеттік хатшы, Ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесші және мұрағатшы болып қызмет еткеніме қуаныштымын. Сондықтан мен дипломатиялық тұрғыдан қолымнан келгеннің бәрін жасауға ниеттімін, - деді ол.
АҚШ Президентінің арнайы өкілі мен Мемлекеттік хатшысының орынбасары Қазақстанға келгенін жазған болатынбыз.
Айта кетейік, Қазақстан мен АҚШ арасында C5+1 саммиті аясында алғашқы келісімге қол қойылды.