АҚШ Николас Мадуроның отбасына қарсы санкция енгізді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ 7 адамға, оның ішінде Венесуэла президенті Николас Мадуроның отбасы мүшелеріне қарсы санкция енгізді, деп хабарлайды Анадолы.
АҚШ Мемлекеттік департаменті жаңа санкциялар Мадуроның 11 желтоқсанда санкцияға ұшыраған жиені Карлос Эрик Мальпика Флореске және Мадуро үкіметімен байланысы бар деген панамалық кәсіпкер Рамон Карретеро Наполитаноның отбасы мүшелеріне бағытталғанын айтты.
Мәлімдемеде санкцияланғандар арасында Мадуроның келіні, Малпика Флорестің басқа туыстары және Карретеро отбасының екі жақын мүшесі бар: «Трамп әкімшілігі Мадуро мен оның режимін қолдайтын тұлғалар желісін жоюға бел байлады».
АҚШ Қаржы министрлігінің мәлімдемесінде де санкциялардың егжей-тегжейлері келтірілген.
Санкциялар тізімінде Мальпиканың анасы Элоиза Флорес де Мальпика, оның әкесі Карлос Эвелио Мальпика Торреальба, оның әпкесі Ириамни Малпика Флорес, оның әйелі Дамарис дель Кармен Хуртадо Перес және қызы Эрика Патрисия Малпика Хуртадо бар.
Сонымен қатар, тізімде Наполитаноның екі туысы: Роберто Карретеро Наполитано мен Висенте Луис Карретеро Наполитаноның есімдері бар.
Бұған дейін АҚШ Мадуроның екі-үш жыл ішінде отставкаға кету туралы ұсынысын қабылдамағаны туралы жазғанбыз.