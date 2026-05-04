АҚШ Ормуз бұғазында тұрып қалған кемелерді шығару үшін «Бостандық жобасын» іске қосты
АСТАНА. KAZINFORM — Дональд Трамптың мәлімдеуінше, АҚШ дүйсенбіден бастап Ормуз бұғазында қалып қойған кемелерге көмек көрсете бастайды
Трамп бұл операцияны «Бостандық жобасы» деп атап, ол басқа елдердің өтініштеріне жауап болатынын мәлімдеді, бірақ оларды атамай, қақтығысқа қатысы жоқ екенін баса айтты.
— Мен өкілдеріме оларға кемелері мен экипаждарын бұғаздан қауіпсіз шығару үшін барлық күш-жігерімізді салатынымызды хабарлауды тапсырдым. Бірақ олар барлық жағдайда бұл аймақ кеме қатынасы үшін және жалпы жағдай толық қауіпсіз болмайынша кері қайтпайтынын жеткізді, — деп жазды ол Truth Social-да.
Ақ үй басшысы бұл Құрама Штаттар, Таяу Шығыс елдері, әсіресе Иран тарапынан жасалған гуманитарлық әрекет екенін атап өтті.
— Көптеген кемелерде экипаждың денсаулығы мен санитарлық жағдайын сақтау үшін қажет азық-түлік пен басқа да қорлар таусылып бара жатыр. Менің ойымша, бұл соңғы бірнеше ай бойы табанды түрде күресіп келген барлық тараптар тарапынан ізгі ниеттің маңызды көрінісі болар еді, — деп қосты ол.
АҚШ Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) күштері Ормуз бұғазындағы коммерциялық кемелердің жүзу еркіндігін қалпына келтіруге бағытталған «Бостандық жобасын» қолдайтынын тағы растады.
— АҚШ-тың «Бостандық жобасына» әскери қолдауына басқарылатын зымыран эсминецтері, құрлықтағы және теңіздегі 100-ден астам ұшақ, көпмақсатты ұшқышсыз платформалар және 15 мың әскер кіреді, — деп мәлімдеді CENTCOM.
АҚШ президенті сондай-ақ гуманитарлық процеске кедергі келтірілген жағдайда күш қолдану қажет болуы мүмкін екенін ескертті.
Осыған дейін АҚШ Ормуз бұғазында кеме қатынасын қамтамасыз ету үшін коалиция құруды ұсынғанын жаздық.