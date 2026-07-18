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    АҚШ өз азаматтарына Израиль мен Ливанға бармауға кеңес берді

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Таяу Шығыстағы ахуалдың шиеленісуіне байланысты өз азаматтарына Израиль мен Ливанға бармауға кеңес берді. Сондай-ақ өңірдегі өзге елдерге сапар жоспарларын қайта қарау ұсынылды, деп хабарлайды Anadolu Ajansı.

    Америка
    Фото: Anadolu Ajansı

    АҚШ-тың Израильдегі елшілігі таратқан хабарламада өңірде жүрген америкалықтарға барынша сақ болуға және қауіпсіздік жағдайына қатысты жаңалықтарды мұқият бақылауға кеңес берілген.

    – Өңірге сапарлауды немесе транзитпен өтуді жоспарлап отырған азаматтарға әуе компанияларынан рейстердің кестеге сай орындалатынын алдын ала нақтылап алу ұсынылады. Сондай-ақ басып алынған Батыс жағалау мен Газа секторына баруды жоспарлаған кезде қазіргі қауіпсіздік жағдайын ескерген жөн, – делінген елшілік хабарламасында.

    Ливанның ресми NNA агенттігінің мәліметінше, дәл осындай ескертуді АҚШ-тың Бейруттағы елшілігі де жариялаған.

    Айта кетейік, бұған дейін АҚШ Иранға қарсы жаңа соққылар легі басталғанын мәлімдеген болатын.

    АҚШ Иран Израиль Саясат
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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