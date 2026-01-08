АҚШ пен Дания Гренландия мәселесін талқылайды: кездесу қашан өтеді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Дональд Трамптың Арктика аумағына қатысты мәлімдемелерінен кейін Гренландиядағы жағдайды талқылау үшін келесі аптада Дания шенеуніктерімен кездесуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
The Guardian басылымының хабарлауынша, Гренландия мен Данияның сыртқы істер министрлері НАТО одақтасының аумаққа кез келген басып кіруі немесе оны басып алуы Батыс әскери одағының және «Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қауіпсіздіктің» аяқталуын білдіретінін мәлімдеп, шұғыл кездесу өткізуді сұраған.
- Мен олармен (Дания билігімен – ред.) келесі аптада кездесемін. Біз бұл келіссөзді сол кезде өткіземіз. Бірақ бұл мәселе бойынша менің қосарым жоқ. Оның айтуынша, АҚШ-тың әрбір президенті ұлттық қауіпсіздікке төнетін қатерлерді әскери жолмен шешу құқығын өзіне қалдырады, - деді Марко Рубио Вашингтонда тілшілермен әңгімелесу кезінде.
Рубио Трамптың Гренландияны сатып алу туралы бірінші мерзімінен бері айтып келе жатқанын мәлімдеді.
- Бұл президенттің бастапқы ниеті болған. Ол Гренландияны сатып алу мүмкіндігін зерттеген немесе қарастырған алғашқы АҚШ президенті емес, - деді ол.
Трамп дипломатиялық жолды қалайды, бірақ әскери әрекеттерді жоққа шығармайды
Ақ үй Трамп дипломатиялық тәсілді қалайтынын, бірақ әскери әрекеттерді жоққа шығармайтынын мәлімдеді.
- Бұл қазіргі уақытта президент пен оның ұлттық қауіпсіздік тобы белсенді түрде талқылап жатқан мәселе, - деді Ақ үйдің баспасөз хатшысы Кэролайн Ливитт АҚШ-тың Даниядан аумақты сатып алу ұсынысы мүмкіндігі туралы сұраққа жауап бере отырып.
Ол сондай-ақ АҚШ-тың неліктен әскери әрекеттерді болдырмаудан бас тартқаны туралы сұраққа жауап берді.
- Мен бұрынғы президенттер мен бұрынғы көшбасшылардың мұндай нәрселерді жиі жоққа шығарғанын білемін. Олар көбіне өз ниетін ашық білдіріп, сыртқы саясат стратегиясын әлемнің қалған бөлігіне – тек одақтастарымызға ғана емес, ең бастысы, қарсыластарымызға да жеткізді. Бұл президент олай істеп жатқан жоқ. Барлық нұсқаны әрқашан қарастырып жатады... Бірақ мен президент үшін бірінші нұсқа тек дипломатия болғанын айтайын, - деп қосты Ливитт.
Трамп: Біз әрқашан НАТО-мен бірге боламыз
Трамп сәрсенбі күні әлеуметтік желідегі жазбасында АҚШ НАТО-дан шықпайтынын мәлімдеді.
- Біз әрқашан НАТО-мен бірге боламыз, тіпті олар бізбен бірге болмаса да, - деп жазды ол Truth Social-да.
«НАТО-ның барлық үлкен жанкүйерлеріне» ол былай деп қосты: «Олардың ЖІӨ-сі небәрі 2% болды, көпшілігі мен келгенше шоттарын төлей алмаған», - деп мәлімдеді Трамп.
Франция сейсенбі күні АҚШ Гренландияға басып кірген жағдайда қалай әрекет ету керектігі туралы одақтастарымен бірлесіп жұмыс істеп жатқанын мәлімдеді.
- Біз әрекет етуге ниеттіміз, бірақ мұны еуропалық серіктестерімізбен бірге жасағымыз келеді, - деді Францияның сыртқы істер министрі Жан-Ноэль Барро France Inter радиостанциясының эфирінде.
Даунинг-стриттің мәліметінше, Ұлыбритания премьер-министрі Кир Стармер сәрсенбі күні кешке Трамппен телефон арқылы сөйлесіп, «Гренландияға қатысты ұстанымын білдірді», бірақ егжей-тегжейлі ақпарат берген жоқ.
Стармер бұл аумақтың болашағын тек Гренландия мен Дания, соның ішінде сәрсенбі күні Қауымдар палатасы шешуі керек екенін бірнеше рет мәлімдеді.
Трамп Гренландияны сатып алуға ұзақ уақыт бойы қызығушылық танытып келді. Бірақ соңғы күндері, АҚШ-тың Венесуэладағы әскери операциясынан кейін Трамп әкімшілігінің риторикасы және одан туындаған халықаралық шиеленіс жаңа деңгейге көтеріліп, НАТО-ның бар екеніне күмән келтірді.
АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио бұған дейін заң шығарушыларға президент Дональд Трамптың Гренландияны басып алуды емес, сатып алуды жоспарлап отырғанын хабарлады.