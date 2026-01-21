KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:17, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    АҚШ пен Германияның компаниялары Қазақстан әуежайларымен әріптестік орнатуы мүмкін

    АСТАНА. KAZINFORM – Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Үкімет отырысында Қазақстан аспанын әуемен жүк тасымалдау дәлізіне айналдыру үшін не істеліп жатқанын баяндады.

    Өскемен әуежайы авиаотынға монополиялық жоғары баға қойғаны үшін айыппұл арқалады
    Фото: airport-uk.kz

    - Қазақстан әуежайларына әуемен жүк тасымалдаушыларды тарту бағытында шетелдік ірі компаниялармен жұмыс жүргізіліп жатыр. Олар: FedEx (АҚШ), UPS (АҚШ), Cargolux (Люксембург), DHL (Германия), Lufthansa Cargo (Германия), - деді Нұрлан Сауранбаев.

    Оның пайымдауынша, саланың көрсеткіштері оң динамика көрсетіп, авиажүк өңдеуі өсіп жатыр.

    - Былтыр жүк өңдеу 173 мың тоннаға жетті. Бұл – осы аймақтағы ең үлкен көрсеткіш. Жұмысты әрі қарай күшейтеміз, - деді министр.

    Кешегі Ұлттық құрылтай отырысында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев V Ұлттық құрылтайда жүк тасымалдайтын әуе компаниясын құру туралы тапсырмасы дұрыс орындалмай жатқанын айтып, Үкіметтің шешімін сынаған. 

    Тегтер:
    Ұлттық құрылтай Ұшақ Қазақстанның сыртқы саясаты Әуежай Көлік ҚР Көлік министрлігі
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар