АҚШ пен Иран келіссөздері Исламабадта жалғасып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Исламабад қаласында АҚШ пен Иран арасындағы келіссөздер алты сағаттан астам уақыт бойы жалғасып жатыр. Тараптар бірнеше раунд өткізіп, енді жазбаша ұсыныстар алмасу кезеңіне өткен, деп хабарлайды Kazinform.
Ақ үй мәліметінше, Пәкістан қатысуымен жоғары деңгейдегі үшжақты келіссөздер әлі де жалғасып жатыр. Ирандық дереккөздер кемінде екі раунд өткенін, ал үшінші кезеңнің түнде немесе келесі күні өтуі мүмкін екенін хабарлайды.
The next round of talks between Iran and the US will likely be held tonight or tomorrow, a source close to the Iranian negotiating team said.https://t.co/DKvlBZORfm pic.twitter.com/wRC6tdkHXu— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 11, 2026
Алғашқы бетпе-бет келіссөз кезеңі аяқталғаннан кейін делегациялар ұстанымдарын нақтылау үшін құжаттармен алмасуға кіріскен. Иранның Fars агенттігі хабарлауынша, тараптар талқыланған мәселелер бойынша жазбаша материалдар ұсынған. Үзілістен кейін келіссөздер қайта жалғасып, талқылаулар жұмыс жазбалары мен ұсыныстар алмасу сатысына өткен.
Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif held a meeting with the Iranian delegation led by the Honorable Speaker of the Iranian Consultative Assembly, Mr. Mohammad Bagher Ghalibaf at Islamabad Talks. #IslamabadTalks pic.twitter.com/XWubPaw2qx— Government of Pakistan (@GovtofPakistan) April 11, 2026
Al Jazeera деректеріне сәйкес, келіссөздер «достық атмосферада» өтуде: делегациялар бірге кешкі ас ішіп, пікір алмасуды жалғастыруда.
Сонымен қатар, Пәкістан делдалдары келіссөздерді кемінде тағы бір күнге ұзартуға тырысып жатыр. Олар тараптарды қосымша ымыраға келуге шақырып отыр.
Дегенмен, ілгерілеу белгілеріне қарамастан, нақты келісімдер туралы ақпарат жоқ. Негізгі келіспеушілік Ормуз бұғазы төңірегінде сақталып отыр. Ирандық Tasnim агенттігі АҚШ талаптарын «шектен тыс» деп бағаласа, CNN мәліметінше, бұл ұстаным Иран үшін «қабылданбайтын» болып отыр.
The US team of negotiators has made excessive demands as the negotiating teams in Islamabad entered the text exchange stage, according to Tasnim’s correspondent in Islamabad.https://t.co/s1CF3GZzK6 pic.twitter.com/ZNRKTmT1la— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) April 11, 2026
Иранның мемлекеттік арналары, соның ішінде IRIB, Вашингтонды қатаң позиция ұстанып отыр деп айыптауда. Соған қарамастан, тараптар келіссөздердің ортақ шеңберін қалыптастыру үшін байланысын жалғастырып жатыр.
Келіссөздер барысында атысты тоқтату, Израильдің Ливан аумағына жасаған соққылары және ирандық активтерді бұғаттан шығару мәселелері де талқыланып жатыр.
Кейбір дереккөздер Иранның келіссөздерге қатысуын АҚШ-тың активтерді бұғаттан шығару туралы шешімімен байланыстырады. Алайда CBS News мәліметінше, америкалық тарап бұл ақпаратты жоққа шығарған.
A shot captured by Iranian journalists from the #SerenaHotel in Islamabad, Pakistan, the venue of the ceasefire talks.#CeasefireTalks #Islamabad #Pakistan #Iran #Trump pic.twitter.com/OYHiFewWdX— Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 11, 2026
Иран делегациясы келіссөздер өтіп жатқан Serena Hotel қонақүйінде түнеуді жоспарлап отыр. Ал АҚШ делегациясының кестесі әлі нақтыланбаған.
Сонымен, бастапқыда АҚШ вице-президенті Дж.Д. Вэнс Пәкістанда 24 сағаттан аз уақыт өткізеді деп болжанған.
Алайда, қазіргі уақытта ол елде 12 сағаттан астам уақыт болды және келіссөздер жалғасқан жағдайда оның сапары ұзартылатыны белгісіз. Қазіргі уақытта келіссөздер қорытындысы бойынша ресми мәлімдемелер немесе баспасөз брифингтері болған жоқ.
At 11:58 pm, the journalist facilitation center at the Jinnah Convention Center in Islamabad is still crowded with journalists waiting for updates regarding the #IslamabadTalks, which have been underway since 5pm with a break for working dinner pic.twitter.com/FLdO7ue1b8— Naimat Khan (@NKMalazai) April 11, 2026
Айта кетелік Исламабадтағы АҚШ-Иран келіссөздері Вэнс пен Шарифтің кездесуінен басталғаны туралы жазған едік.