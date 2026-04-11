АҚШ пен Израильдің Иранға жасаған әуе соққыларынан 216 бала көз жұмды - БҰҰ
АСТАНА. KAZINFORM – Иранға қатысты тәуелсіз халықаралық фактілерді анықтау миссиясы Таяу Шығыстағы қақтығысқа қатысушы барлық тарапты соғыс қимылдарын дереу тоқтатуға және халықаралық құқықты толық сақтауға шақырды, деп хабарлайды БҰҰ.
Миссия мәліметінше, АҚШ пен Израильдің Иран аумағына жасаған әуе соққылары азаматтық инфрақұрылымның ауқымды қирауына әкелген. Атап айтқанда, ауруханалар, ғылыми орталықтар, мектептер мен университеттер зақымданған.
Алдын ала деректер бойынша, 3 мыңнан астам адам қаза тапқан, олардың ішінде 216 бала мен 251 әйел бар. Сондай-ақ Иран Қызыл Жарты ай ұйымының қызметкерлері де көз жұмған. Мыңдаған адам жарақат алған.
Сарапшылардың атап өтуінше, егер бұл мәліметтер расталса, кейбір жағдайлар әскери қылмыс ретінде бағалануы мүмкін, әсіресе азаматтық нысандарға қасақана соққы жасау немесе шамадан тыс күш қолдану фактілері назар аудартады.
Миссия медициналық және білім беру мекемелерінің жойылуына ерекше алаңдаушылық білдірді. Мәліметке сәйкес, 315 клиника, 760 мектеп және 29 университет зақымданған. Оның ішінде Тегерандағы Пастер институты мен онкологиялық және аутоиммунды ауруларға арналған дәрі-дәрмек шығаратын кәсіпорын да бар.
Халықаралық атом энергиясы агенттігі соққылар Иранның Хондаб, Йезд және Бушердегі ядролық нысандарына да әсер еткенін растады. Бұл өз кезегінде радиациялық қауіп тудыруы мүмкін.
Миссия АҚШ-тың жоғары лауазымды тұлғаларының кейбір мәлімдемелерін де сынға алып, оларды зорлық-зомбылықты ақтауы мүмкін риторика ретінде бағалады. Халықаралық гуманитарлық құқық азаматтық халықты қорқыту мақсатында күш қолдануға тыйым салатыны атап өтілді.
Сонымен қатар, миссия Иран ішіндегі адам құқықтарының жағдайына да алаңдаушылық білдірді. Елде интернетке шектеулер қойылып, құқық қорғаушылар мен діни азшылық өкілдерін қоса алғанда, жаппай ұстап алу жалғасып жатқаны хабарланды. Соңғы үш аптада қауіпсіздікке қатысты айыптар бойынша 14 өлім жазасы орындалған.
Қамауға алынғандар арасында белгілі құқық қорғаушы Насрин Сотуде және бахаи дінін ұстанушылар бар.
Миссия уақытша бітімді оң қадам ретінде бағалап, оны тұрақты бейбітшілікке бастайтын үдерістің негізіне айналдыру қажет екенін атап өтті. Сондай-ақ барлық ықтимал халықаралық құқық бұзушылықтарын тәуелсіз әрі ашық тергеуге шақырды.
Айта кетейік, Иран делегациясы АҚШ-пен келіссөздер жүргізу үшін Пәкістанға барды.