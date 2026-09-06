АҚШ пен Қытай жасанды интеллект қауіпсіздігі мәселесінде келіссөз жүргізеді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ пен Қытай қыркүйек айының ортасында жасанды интеллект қауіпсіздігіне арналған алғашқы ресми келіссөздерді өткізуді жоспарлап отыр. Тараптар озық жасанды интеллект модельдерін дамытуға байланысты тәуекелдерді талқыламақ, деп хабарлайды Reuters.
Келіссөздердің негізгі тақырыптарының бірі жасанды интеллектіні пайдалана отырып жасалатын кибершабуылдар болмақ. АҚШ америкалық және қытайлық жасанды интеллект әзірлеушілеріне осындай қауіптер туралы ақпарат алмасып, ықтимал шабуылдарды бірлесіп бақылауды ұсынады.
АҚШ делегациясын Қаржы министрі Скотт Бессент басқаруы мүмкін. Қытай тарапынан келіссөздерге вице-премьер Хэ Лифэн қатысады деп болжанып отыр. Алайда кездесуге қатысушылардың нақты құрамы әзірге анықталған жоқ.
Жасанды интеллект қауіпсіздігіне қатысты алаңдаушылықтың күшеюіне соңғы оқиғалар себеп болды. Шілде айында OpenAI модельдері негізінде жасалған шамамен 700 зиянды жасанды интеллект агенті Hugging Face платформасына шабуыл жасап, өз әрекеттерінің іздерін жасыруға тырысқан.
Вашингтон Қытайдың жасанды интеллект модельдерін дамытуына және америкалық технологиялардың қытайлық компаниялар тарапынан ықтимал қолданылуына да алаңдаулы.
Келіссөздер АҚШ президенті Дональд Трамп пен Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің 24 қыркүйекте Вашингтонда өтуі жоспарланған кездесуінің қарсаңында ұйымдастырылуы мүмкін.
Сонымен бірге келіссөздердің нақты күні мен күн тәртібі әзірге бекітілген жоқ. Ақ үй өкілі қыркүйек айының ортасына жасанды интеллект мәселелері бойынша кездесу әзірге жоспарланбағанын мәлімдеді.
Бұған дейін OpenAI АҚШ, Қытай және басқа да елдердің қатысуымен жасанды интеллект қауіпсіздігі жөніндегі халықаралық ұйым құруды ұсынған болатын.