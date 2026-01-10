АҚШ пен Украина 800 миллиард долларлық келісімге қол қояды
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ пен Украина үкіметтері соғыстан кейінгі қалпына келтіру және қауіпсіздік кепілдігі туралы 800 миллиард долларлық екіжақты келісімге қол қоюға дайындалып жатыр. Бұл туралы британдық The Telegraph газеті жазды.
Басылымның мәліметінше, АҚШ президенті Дональд Трамп Владимир Зеленскиймен Швейцарияның Давос қаласында өтетін Дүниежүзілік экономикалық форумда кездесуі мүмкін, онда келісімнің егжей-тегжейлері талқыланады.
Украинға 10 жыл ішінде 800 миллиард доллар бөлінеді деп жоспарланған. Бұл сома елде инвестиция тартуға, соның ішінде жеке компанияларға көмектесуге арналған. Алайда газет бұл кездесуде Украинада орналастырылатын «қауіпсіздік күштерін» құру туралы келісімге қол қойылмайтынын нақтыламады.
Дереккөздердің хабарлауынша, Зеленский алғашында президентпен кездесу үшін АҚШ-қа баруды жоспарлаған, бірақ еуропалық көшбасшылардың кеңесі бойынша ол сапардан бас тартып, кездесуді Давосқа ауыстырған. Еуропалық серіктестер Вашингтонмен мәміле жасамауға кеңес берді.
Дүниежүзілік экономикалық форум — жыл сайын жаһандық бизнес көшбасшыларын, саясаткерлерді және сарапшыларды жаһандық мәселелерді талқылау үшін жинайтын швейцариялық үкіметтік емес ұйым. Форум биыл 19-23 қаңтар аралығында өтеді, оның негізгі тақырыбы «Диалог рухы».
Бұған дейін Флоридада Трамп пен Зеленскийдің кездесуі өтті.