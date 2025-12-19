АҚШ полициясы Браун университетіндегі шабуылға қатысы бар күдіктіні анықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Дереккөздердің мәліметінше, полиция Браун университетінде болған жаппай атысқа қатысы бар күдікті адамды қамауға алу туралы ордер шығарды, деп жазды ВВС. Бұл туралы тергеуге жақын дереккөздер BBC-дің америкалық серіктесі — CBS News телеарнасына хабарлаған.
CBS дерегінше, қазір билік күдікті адамның өзін және ол жалға алған болуы мүмкін автокөлікті іздестіріп жатыр. Күдіктінің жеке басы әзірге жарияланған жоқ.
Сондай-ақ тергеушілер Браундағы атыс пен екі күннен кейін Массачусетс технологиялық институтының профессорының өлтірілуі арасында байланыс болуы мүмкін деген нұсқаны да қарастырып отыр.
Іздестіру жұмыстары алтыншы күн қатарынан жалғасып келеді: тергеушілер үйлерді аралап, бейнебақылау камераларының жазбаларын тексеріп, қоғамнан да қылмыскерді табуға көмектесуді сұрап отыр.
Еске сала кетсек, бұған дейін АҚШ-тағы Браун университетіндегі атыс кезінде екі адам қаза тапқанын жаздық.