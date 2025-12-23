KZ
    АҚШ президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылы лебізін жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасының АҚШ-тағы елшісі Мағжан Ілиясов Президент Дональд Трампқа Сенім грамотасын тапсыру рәсімінен кейін екеуі аз-кем әңгімелесті. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Президентінің көмекшісі — Президенттің баспасөз хатшысы Руслан Желдібай жазды.

    АҚШ президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылы лебізін жолдады
    Фото: Руслан Желдібай\telegram

    — Америка басшысы биыл қараша айында Қасым-Жомарт Тоқаевпен Ақ үйдегі кездесуден алған әсерімен бөлісті. Құрама Штаттар көшбасшысы Қазақстан Президентіне жылы лебізін жолдап, оны құрметтейтінін атап өтті. Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаевты «халықаралық үдерістерді терең білетін әрі жан-жақты түсінетін тәжірибелі мемлекет қайраткері, керемет адам» деп сипаттады. АҚШ Президенті Мемлекет басшысына сый-сыяпат жолдады. Олардың арасында Ақ үйдің символикалық кілті мен өзінің қолтаңбасы қойылған бейсболка да бар, — делінген хабарламада.

    АҚШ президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылы лебізін жолдады
    Фото: Руслан Желдібай\telegram
    АҚШ президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылы лебізін жолдады
    Фото: Руслан Желдібай\telegram
    АҚШ президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа жылы лебізін жолдады
    Фото: Руслан Желдібай\telegram

    Еске сала кетейік, Президент АҚШ сапары аясында 20-дан астам кездесу өткізгенін жазған едік.

