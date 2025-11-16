АҚШ президенті Лондондағы қылмыстың өсуіне шаһар мэрін кінәлады
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамп Лондон мэрі Садик Ханның саясаты Ұлыбритания астанасындағы қылмыс жағдайының нашарлауына әкелді деп мәлімдеді, деп жазды ТАСС агенттігі.
АҚШ президенті Дональд Трамп британдық GB News телеарнасына берген сұхбатында Садик Ханды сынап, оның әрекетсіздігі салдарынан Лондонда қылмыс деңгейі жоғары күйінде қалып отырғанын айтты.
Мына цитатаның анағұрлым түсінікті, дәл аудармасы:
— Лондонда қылмыс қандай екенін қараңыздар. Менің анам Лондонды жақсы көретін. Ол бұл қала туралы үнемі айтып отыратын. Ол кездегі Лондон қазіргісінен мүлде бөлек еді. Бүгінде адамдарды пышақтап немесе одан да сорақы әрекеттерге барып жатыр, — деді АҚШ президенті.
Трамп сондай-ақ 2016 жылдан бері мэр қызметін атқарып келе жатқан Ханның басшылығын қаланы дағдарысқа әкелді деп бағалады. Ол Ханды «қылмысқа жол береді» деп сипаттап, Лондонда, Париждегідей, полиция бара бермейтін аудандар бар екенін айтты.
Материалды ТАСС серіктес агенттігі ұсынды.