АҚШ президенті: Маск Республикалық партияға қайта қосылады деп үміттенемін
АСТАНА. KAZINFORM – Дональд Трамп америкалық кәсіпкер әрі миллиардер Илон Масктың Республикалық партияға оралудан басқа амалы жоқ екенін мәлімдеді, деп хабарлайды MSN.
Бұл туралы АҚШ президенті «Скотт Дженнингс шоуына» телефон арқылы берген сұхбатында айтты.
– Менің ойымша, оның басқа таңдауы жоқ. Маск Республикалық партияға қайта қосылады деп үміттенемін. Ол 80%-ға гений және қалған 20%-ын толтырса, ұлы адам болады. Мен оны әрқашан құрметтеймін, - деп хабарлады Дональд Трамп.
Айта кетейік, Трамп пен Маск Республикалық партияның салық және шығындар туралы «Үлкен әдемі заң жобасы» үшін жанжалдасып қалған болатын. Tesla бас директоры мұны «қарыз құлдығы туралы заң жобасы» деп атады.
«Американы қайтадан ұлы етеміз» (MAGA) қозғалысының қайраткерлері, соның ішінде вице-президент Джей Вэнс, миллиардер Трамптың 2024 жылғы сайлаудағы жеңісінде шешуші рөл атқарғанын және болашақ сайлауда әлемнің ең бай адамына қол жеткізу пайдалы болатынын алға тартып, Масктың Республикалық партияға қайта оралатынына үміттеніп отыр.
Бұған дейін Маск «Америка» атты жаңа саяси партия құрылғанын жариялады. Өз кезегінде Трамп партия құрғысы келген Илон Маскқа жауап берді.