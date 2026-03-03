АҚШ президентінің мойын терісі қызарғаны байқалды
АСТАНА. KAZINFORM — Дүйсенбі күні Ақ үйде Құрмет медальдарін тапсыру рәсімінде АҚШ президенті Дональд Трамптың мойнындағы терісінің қызарғаны байқалды, деп хабарлайды NBC News.
Трамп Ақ үйде сөйлеген сөзінде Құрама Штаттардың қарулы күштері «қорқынышты террористік режим» тарапынан Америкаға төнген ауыр қауіп-қатерді жою үшін Иранда кең ауқымды әскери операцияларды жалғастырып жатқанын мәлімдеді.
— Біз Иранның ядролық бағдарламасын жойғаннан кейін Иранның оны басқа жерде қайта құруға ешбір әрекет жасамағанын қалаймыз, — деп хабарлады Дональд Трамп.
Ақ үй басшысы баллистикалық зымыран құру бағдарламасының тез дамып келе жатқанын және бұл «Америка мен шетелде орналасқан қарулы күштерге айқын үлкен қауіп төндіретінін» атап өтті.
АҚШ президентінің хабарлауынша, Иран режимі Құрама Штаттарға шамамен 47 жыл бойы шабуыл жасап, америкалықтарды өлтіріп келген.
Трамп АҚШ мақсаттарын атап өтті, оның ішінде:
- Иранның зымырандық әлеуетін жою;
- әскери-теңіз күштерін жою;
- Иранның ешқашан ядролық қаруға ие болмауын, сондай-ақ «террористік армияларды қаруландыру және қаржыландыруды және оларды өз шекарасынан тыс жерлерге жіберуді» жалғастырмауының кепілдіктері.
— Біз келісімге келдік деп ойладық, бірақ олар бас тартты. Содан кейін олар қайтып келді, бірақ қайтадан кері шегінді. Осыдан кейін мен бұл адамдармен іс жүргізуге болмайды дедім. Бәрін дұрыс жасауымыз керек, — деп баяндады Дональд Трамп.
АҚШ президенті сондай-ақ америкалық әскери қызметшілердің қазасына байланысты көңіл айтты.
— Бүгін біз шайқаста қаза тапқан қаһарман төрт америкалық әскери қызметшіні еске алып, олардың отбасыларына сүйіспеншілігіміз бен қолдауымызды білдіреміз, — деді ол.
Маусым айында 80 жасқа толатын және сайланған ең қарт президент атанған Трампқа денсаулығына қатысты сұрақтар жиі қойылып отыр.
Сөз сөйлеуі барысында көпшілік оның мойнының қызарғанына назар аударды.
Дүйсенбіде президенттің дәрігері қызыл дақтарға қатысты түсініктеме беріп, оның «өте кең таралған кремнің» көмегімен «тері ауруларының алдын алу мақсатында ем» алып жатқанын айтты.
— Президент Трамп мойнының оң жағына тері ауруларының алдын алу үшін Ақ үй дәрігері тағайындаған өте кең таралған крем жағып жүр, — делінген президенттің жеке дәрігері Шон Барбабелланың мәлімдемесінде.
Барбабелла сондай-ақ «Президент бұл емнің курсын бір апта бойы қабылдап келеді, ал қызару бірнеше апта ішінде басылады деп күтіліп отыр» деп қосты.
Дәрігер Трамптың қандай крем қолданып жүргенін немесе бұл алдын алу процедурасы не үшін керек екенін нақтылаған жоқ.
Осыған дейін АҚШ президенті қолы не үшін көгергенін түсіндірді.