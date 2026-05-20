АҚШ Сенаты алғаш рет Иранмен соғысты тоқтату туралы қарарды қолдады
АСТАНА. KAZINFORM — Демократиялық партия өкілдерінің көпшілігімен бірге республикашыл Рэнд Пол, Лиза Мурковски, Сюзан Коллинз және Билл Кэссиди де қарар үшін дауыс берді, деп хабарлайды ТАСС.
АҚШ Конгресінің Сенаты процедуралық дауыс беру кезінде алғаш рет Вашингтон әкімшілігіне Иранға қарсы әскери әрекеттерді тоқтатуды бұйыратын қарарды қолдады. Дауыс беру сейсенбіде C-SPAN арнасында көрсетілді.
Бұл құжатты қолдағандар — 50 заң шығарушы, қарсы шыққандар — 47. Демократиялық партия өкілдерінің көпшілігімен қатар, республикалық партиядан Кентукки штатының өкілі Рэнд Пол, Аляскадан Лиза Мурковски, Мэннен Сюзан Коллинз және Луизианнан Билл Кэссиди резолюцияны қолдады. Оны қолдамайтын жалғыз демократ — Пенсильваниядан Джон Феттерман болды.
Конгресстің жоғарғы палатасы осыған ұқсас дауыс беру кезінде бұл құжатты 7 рет қабылдамады. The Hill газеті қарарды Сенат, содан кейін Өкілдер палатасы соңғы дауыс беруде мақұлдаса да, президент Дональд Трамп оған вето қоятынын атап өтті.
АҚШ пен Израиль 28 ақпанда Иранға қарсы соғыс бастады. 7 сәуірде Америка басшысы Ислам Республикасымен екі апталық өзара атысты тоқтату туралы мәлімдеме жасады. Сәуірдің 11-і күні Тегеран мен Вашингтон делегациялары Исламабадта келіссөздер жүргізді, бірақ бірқатар келіспеушіліктер салдарынан ұзақ мерзімді реттеу туралы келісімге келе алмады. 21 сәуірде АҚШ президенті Иранмен атысты тоқтату келісімін ұзарту ниетін мәлімдеді. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, Тегеран Вашингтонның біржақты кеңейтуін мойындағысы келмейді және өз мүдделеріне сай әрекет етеді.
1 мамырда АҚШ премьер-министрі АҚШ Конгресінің басшылығына Ақ үй Иранмен соғысты аяқталды деп есептейтінін ресми түрде хабардар етті. Дегенмен, бұл қадамға, ең алдымен, АҚШ күштерін шетелдегі қақтығыстарда пайдалануды реттейтін ұлттық заңдарды сақтау қажеттігі түрткі болған сияқты.
Сондай-ақ сол күні Иран АҚШ-қа жаңа келісім жобасын Пәкістан арқылы жолдады.