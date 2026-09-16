АҚШ Сенаты криптовалюта туралы заң жобасын бұғаттады, биткоин бағасы 4 пайызға жуық төмендеді
АСТАНА. KAZINFORM – Соңғы тәулікте биткоин бағасы шамамен 4 пайызға төмендеп, 76 мың доллардан түсті. Бұған АҚШ Сенатының CLARITY заң жобасын бұғаттауы себеп болды. Осылайша бір жылға созылған келіссөздер тоқтап, криптовалюта нарығы федералдық реттеусіз қалды, деп хабарлайды Euronews.
Инвесторлар салада көпшілік күтпеген жеңілістің салдарын бағалаған кезде, криптовалюта нарығы сейсенбі, 15 қыркүйек күні кешке және сәрсенбіге қараған түні, 16 қыркүйекте төмендеді, деп жазады басылым.
CLARITY заң жобасы бойынша рәсімдік дауыс беруде 49 сенатор «жақтап», 50 сенатор «қарсы» дауыс берді. Бұл бастаманы ілгерілетуге қажетті 60 дауыстан 11-ге аз. Осылайша биыл нарық құрылымына қатысты заң қабылдау әрекетіне елеулі соққы болды.
CLARITY, ресми атауы Digital Asset Market Clarity Act заң жобасы цифрлық активтерді қадағалау міндетін АҚШ-тың тауар фьючерстері жөніндегі сауда комиссиясы (CFTC) мен Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC) арасында бөлуді көздеді. Бұл қазіргі бытыраңқы жүйенің орнына енгізілуі тиіс еді. Қолданыстағы жүйеде активтердің жіктелуіне қатысты мәселелер негізінен мәжбүрлеу шаралары мен сот талқылаулары арқылы шешіледі.
Соңғы 24 сағатта биткоин шамамен 3 пайызға арзандап, бағасы 76 мың доллардан төмендеді. Ал Hyperliquid орталықтандырылмаған биржасының негізінде жатқан және заң жобасының ықтимал пайда алушыларының бірі саналған HYPE токені де шамамен 4 пайызға арзандап, 78 доллардан төмен түсті.
Басылымның хабарлауынша, олардың артынан басқа да ірі токендердің басым бөлігі арзандады.
— Заң жобасының қабылданбауы оған қол жеткізу үшін қанша жеңілдік жасалғанын ескерсек, одан бетер таңғаларлық. Демалыс күндері АҚШ президенті Дональд Трамп өзі ұзақ уақыт бойы қарсылық білдіріп келген этикалық шектеулерге келісті. Оның ішінде федералдық шенеуніктер мен олардың жұбайларынан криптовалюта эмитенттеріндегі елеулі қаржылық мүдделерінен бас тартуды немесе оларды соқыр сенімгерлік басқаруға беруді талап ету, сондай-ақ бұл ережелердің сақталуын бақылауда штаттардың бас прокурорларының рөлін кеңейту қарастырылды. Республикашыл келіссөз жүргізушілердің айтуынша, көлемі 600 беттен асатын заң жобасының соңғы мәтініне демократтардың 120-дан астам ұсынысы енгізілген. Бұл екі партияның ауқымды күш-жігерін көрсетеді. Соған қарамастан, бұл жеткіліксіз болды, — деп жазады басылым.
Төрт республикашыл сенатор — Джерри Моран, Сьюзен Коллинз, Джош Хоули және Том Тиллис — қарсы дауыс берген 45 демократ сенаторға қосылды. Демократ Крис Кунс дауыс беруге қатысқан жоқ.
Заң жобасына ең танымал қарсыластардың бірі, демократ сенатор Элизабет Уоррен оның «инвесторларды, қаржы жүйемізді және ұлттық қауіпсіздігімізді тиісті деңгейде қорғамайтынын» мәлімдеді. Ол дауыс беруге бірнеше сағат қалғанда АҚШ Сенатының мінберінен Трамптың криптовалюта жобаларын сынға алды.
Республикашыл сенатор Том Тиллистің дауысы рәсімдік ерекшелік болды. Ол таңертең этикалық нормалар пакетін ашық қолдағанымен, кейін пікірталасты шектеу рәсімі бойынша қайта дауыс беруге мүмкіндік қалдыру үшін қарсы дауыс берді. Осылайша пікірталасты шектеуге қатысты жаңа дауыс беру өткізу мүмкіндігін сақтап қалды.
— Дауыс берудің сәтсіз аяқталуы криптовалюта индустриясына түсініктірек ережелерді талқылау кемінде келесі жылға дейін кейінге қалдырылуы мүмкін екенін білдіреді. АҚШ-тағы аралық сайлауға небәрі жеті апта қалды, бұл заң жобасын жақын арада қайта қарауға ұсынуды қиындатады. Сенаторлар қазан айының басында Вашингтоннан кетіп, сайлау аяқталғанға дейін оралмауы тиіс. Ал Өкілдер палатасы бұдан да ертерек — осы аптаның соңында каникулға шығады. Заң шығарушылар, әсіресе сайлау додасы қызу штаттардағы сенаторлар өз штаттарына оралып, сайлау науқанына қатысуға ұмтылып отыр, — деп жазады Euronews.
Заң жобасының қабылданбауы бұдан былай ештеңе болмайды дегенді білдірмейді. Бұл ережелерді реттеуші органдардың өздері әзірлеуі мүмкін екенін білдіреді.