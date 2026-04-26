АҚШ-та қыздың өлімі туралы подкаст полицияға 44 жылдан кейін қылмыскерлерді табуға көмектесті
АСТАНА. KAZINFORM — Луизианада тергеушілер 16 жасар қыздың өлімін 44 жылдан кейін ашты. Маңызды рөл атқарған подкаст істі қайтадан назарға алып, жаңа куәліктер алуға көмектесті, деп хабарлайды Associated Press.
1982 жылы Роксанна Шарптың денесі Сент-Таммани орманнан табылды. Бұл орын Нью-Орлеаннан шамамен 50 шақырым жерде орналасқан. Дәлелдердің жеткіліксіздігінен ұзақ уақыт бойы тергеу нәтижесіз болды. Кейін полиция жергілікті медиа-компания Northshore Media-ға подкаст түсіру туралы ұсынысын білдірді. Алты сериялы «Роксанна Шарпты кім өлтірді?» подкасты өткен жылы жарық көрді және қоғамда үлкен резонанс тудырды.
— Подкаст біздің тергеушілерге Роксаннаның өлім алдындағы бірнеше күнде қайда болғанын және оның қай жерде қаза тапқанын анықтауға көмектесті. Бұл ақпараттан соң куәгерлер бізбен байланысқа шыға бастады, — деді полиция өкілі Марк Гремийон.
Northshore Media компаниясының вице-президенті Чарльз Дауди, бастапқыда көрермендердің ескі іске қызығушылық танытуына күмәнданғанын мойындады.
— Подкастты бастағанда, бұл іске ешкімнің көңілі толмайтын сияқты болды. Бағдарламадан соң, біраз адам кері байланыс орнатып, Роксаннаны білгенін, әлі күнге есінде екенін және достықтары туралы айтты, — деді ол.
Оның айтуынша, тергеушілер істің барысын қайта қалпына келтіре отырып, қылмыс жағдайларын анықтаған. Аудиожазбада қызды көшеде ұстап, күшпен орманға алып кеткені айтылған.
Осы аптада полиция осы іске қатысты 4 ер адамды ұстады, оларды зорлау және екінші дәрежедегі кісі өлтіру бойынша айыптап отыр. Бұл Перри Уэйн Тейлор (64 жас), Даррелл Дин Спелл (64 жас), Карлос Купер (64 жас) және Билли кіші-Уильямс (62 жас). Олардың барлығы марқұммен таныс болған. Купер мен Тейлор ұсталған кезде олар басқа қылмыстары бойынша түрмеде отырған.
Бір айыпталушының ұлы, Билли Уильямс, әкесінің кінәсіз екенін мәлімдеді.
— Әкесі өзіне тағылған айыптарды мойындамайды. Ол ешкімге ешқашан зиян келтірмегенін айтады, — деп айтты ол.
Тергеу ұзақ уақыт бойы жалған ізбен жүргізілген: сериялық кісі өлтіруші Генри Лукас Шарпты өлтіргенін мойындаған, бірақ кейін өз сөзінен бас тартқан, ал дәлелдер оның айыбын растаған жоқ.
Марқұмның жиені Микель Лаппен отбасы атынан, істің ашылуына көмектескен барлық адамға алғыс білдірді.
— Біздің отбасымыз бен Роксаннаны жақсы көргендер және бүкіл қауымдастық үшін әділеттілікпен бірге тыныштық келеді деп үміттенеміз, — деді ол өзінің мәлімдемесінде.
Бұл оқиға подкасттардың тергеулерге және қоғамдық пікірді қалыптастыруға қаншалықты әсер етуі мүмкін екендігін көрсетеді. Технология мен ақпараттың жаңа түрлері қылмыстарды ашуда маңызды рөл атқарады.
