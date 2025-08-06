KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:59, 06 Тамыз 2025 | GMT +5

    АҚШ-та медициналық ұшақ апатқа ұшырап, 4 адам қаза тапты

    АСТАНА. KAZINFORM — 6 тамызда АҚШ-тың Аризона штатында медициналық ұшақ апатқа ұшырап, төрт адам қаза тапты. Бұл туралы CNN хабарлады.

    АҚШ-та медициналық ұшақ апатқа ұшырап, 4 адам қаза тапты
    Фото: Navajo Police Department

    Оқиға Чинле әуежайының маңында болғаны хабарланды. Шағын медициналық ұшақ апатқа ұшырап, өртеніп кетті. Борттағы қаза тапқандар жергілікті тұрғындар емес. Ұшақ Альбукеркедегі (Нью-Мексико) ауруханадан науқасты алып келу үшін ұшып бара жатқан.

    Ұшақ CCI Aviation компаниясына тиесілі болған, апаттың себебі белгісіз. Оқиғадан кейін тергеу жүріп жатқандықтан, әуежайға кіре беріс жабық. Ұлттық көлік қауіпсіздігі кеңесі бұл Beechcraft 300 ұшағы екенін мәлімдеді.

    — Оқиға орнына жеткеннен кейін тергеушілер оқиғаны құжаттауға және ұшақты тексеруге кіріседі. Содан кейін ол қосымша тексеру үшін қауіпсіз мекемеге жеткізіледі, — деді қауіпсіздік кеңесінің өкілі Сара Тейлор Сулик.

    Еске сала кетейік, Сан-Диегода ұшақ апатынан адамдар қаза тапқаны жайлы жазған едік.

    Тегтер:
    Ұшақ апаты АҚШ Әлем
    Бегабат Ұзақов
    Бегабат Ұзақов
    Автор
    Соңғы жаңалықтар