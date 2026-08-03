АҚШ-та орман өртіне байланысты 60 мың адам эвакуацияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Вашингтон штатында орман өрттерінің салдарынан 600-ден астам құрылым қирап, ондаған мың адам эвакуацияланды, деп хабарлайды NBC News.
Федералдық төтенше жағдайларды басқару қызметінің мәліметінше, үш өрт жалыны 5390 акр (2181 га) жерді шарпыды.
Федералдық төтенше жағдайларды басқару қызметінің мәліметінше, Олд Трейлсте өрт 3509 акр, Фэрвьюде — 981 акр, ал Отем Лейндегі 900 акр жерге тараған.
Ресми өкілдердің айтуынша, Спокан қаласында 60 мың адам эвакуацияланды. Өрт сөндіру қызметтерінің мәліметінше, тек Олд Трейлстегі орман өртінде 640 құрылыс жойылған.
Билік әзірге зақымдалған немесе қираған құрылымдардың қаншасы үй, кәсіпорын немесе мектеп екенін анықтаған жоқ.
Вашингтон штатында жексенбі күні коммуналдық қызметтердің шамамен 12 мың тұтынушысы электр қуатынсыз қалды, олардың басым көпшілігі Споканда тұрады.
Осыған дейін Түркияда орман өртіне қатысы бар деген күдікпен 6 адам ұсталғанын хабарладық.
Ал Грекияда орман өртін сөндіру кезінде екі тікұшақ әуеде соқтығысты.