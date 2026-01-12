АҚШ-та шамамен 15 мың медбике ереуілге шықты
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ-тың Нью-Йорк қаласында шамамен 15 мың медбике ауруханалармен жаңа еңбек келісімшартын жасау бойынша келіссөздерде ілгерілеудің болмауына байланысты ереуіл ұйымдастырды, деп хабарлайды Анадолы.
Нью-Йорк штаты медбикелерінің кәсіподағы (NYSNA) үш ірі аурухананың шамамен 15 мың қызметкері ереуілге қосылғанын хабарлады. Келіссөздер барысында тараптар арасында бірқатар мәселе бойынша келіспеушіліктер туындаған.
Медбикелер жергілікті уақытпен таңғы 6:00-де Mount Sinai ауруханасында және оған қарасты екі кампуста, сондай-ақ NewYork-Presbyterian ауруханасы мен Montefiore медициналық орталығында жұмысын тоқтатты.
Ереуіл бірнеше медициналық мекемеде қатар жүргізілгенімен, әр аурухана кәсіподақпен келіссөзді жеке-жеке жүргізіп келеді. Қаладағы кейбір ауруханалар соңғы күндері келісімге келіп, ереуілдің алдын алған.
Аурухана басшылығы ереуіл кезінде медициналық қызметтің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін уақытша медбикелерді жұмысқа тартатынын мәлімдеді.
Қазіргі кезде тұмаудың ауыр маусымы жалғасып жатқандықтан, ереуілдің денсаулық сақтау жүйесінің жұмысына кері әсер етуі мүмкін деген алаңдаушылық бар. Осыған байланысты кейбір науқастар басқа ауруханаларға жіберілуі, кейбір медициналық процедуралар кейінге қалдырылуы немесе жедел жәрдем қызметі өзге орталықтарға бағытталуы мүмкін.
Сондай-ақ бұл жағдай ереуілге қатыспаған қалалық ауруханаларға да қосымша жүктеме түсіруі ықтимал.
Қақтығыстың негізгі себептері — кадр тапшылығы мен еңбек қауіпсіздігі
Медбикелердің талаптары ауруханаға қарай әртүрлі болғанымен, негізгі мәселелер — кадр тапшылығы мен еңбек қауіпсіздігі. Кәсіподақ өкілдері медбикелерге шамадан тыс жұмыс жүктелетінін айтып, ауруханаларда жасанды интеллектті қолдануға шектеу қоюды талап етіп отыр.
Сонымен қатар медбикелер жұмыс орындарындағы қауіпсіздік шараларын күшейтуді сұрайды. Ал аурухана әкімшілігі кадр тапшылығын жою бағытында жұмыс жүргізіліп жатқанын, алайда кәсіподақ талаптарының тым қымбатқа түсетінін алға тартты.
Айта кетейік, Нью-Йорктегі соңғы ірі медбикелер ереуілі 2023 жылы Mount Sinai ауруханасы мен Montefiore медициналық орталығында өткен. Үш күнге созылған ереуіл нәтижесінде үш жыл ішінде жалақыны 19 пайызға арттыруды көздейтін келісімге қол жеткізілген болатын.
Алайда тараптар арасында осы келісім аясында қызметкерлер санын арттыру міндеттемелерінің қаншалықты тиімді орындалып жатқаны жөнінде әлі де пікір қайшылығы бар.
Бұдан бұрын АҚШ-та жаппай атыс дерегі бойынша 24 жастағы күдікті қамауға алынғанын жазғанбыз.