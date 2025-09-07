14:55, 07 Қыркүйек 2025 | GMT +5
АҚШ-та жолаушылар мінген тікұшақ апатқа ұшырады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың Миннесота штатында жолаушылар отырған Robinson R66 тікұшағы апатқа ұшырады, деп хабарлайды Fox News.
Тікұшақ Лейквилл қаласындағы Эйрлейк әуежайының маңында, елдімекеннен тыс аумаққа құлаған. Жерде зардап шеккендер жоқ.
Алайда әуе көлігінде болған адамдар қаза тапты, олардың нақты саны әзірге белгісіз.
Robinson R66 – бір қозғалтқышты, бес орындық, әйнек кабинасы бар тікұшақ. Құлағаннан кейін әуе көлігі өртеніп кеткен.
Қазіргі уақытта апаттың себептері анықталуда.
Бұған дейін Финляндияда екі тікұшақ әуеде соқтығысып, екеуі де Таллиннен ұшып шыққаны хабарланған болатын.