АҚШ-та жолаушыларды рульсіз роботакси тасымалдайды
АСТАНА. KAZINFORM – Amazon компаниясының Zoox бөлімшесі АҚШ-та жаңа рульдік дөңгелегі жоқ роботаксиді шектеулі коммерциялық мақсатта енгізуге мақұлдау алды, деп хабарлайды NBC News.
Zoox Тасжолда қозғалыс қауіпсіздігі Ұлттық басқармасының (NHTSA) шешімі компанияға алдағы екі жылда 2500 көлікке дейін коммерциялық пайдалануға, сондай-ақ алдымен Лас-Вегаста, содан кейін түрлі аймақтарда штат талаптары орындалған жағдайда жол ақысын жинауға федералды рұқсат беретінін мәлімдеді.
Zoox қазіргі уақытта сынақ бағдарламасы аясында Лас-Вегас пен Сан-Францисконың кейбір аудандарында жолаушыларды тасымалдайды. NHTSA Zoox компаниясына апаттар мен рұқсатсыз көлік тоқтату сияқты мәселелер бойынша қосымша есеп беру талаптарын ұсынып отыр. Реттеуші орган талаптарды көліктердің жұмысына байланысты түзетеді.
Жүргізуші адамды бақылауды талап ететін федералды ережелерден босату – кәдімгі көліктерді қауіпсіздік ережелеріне сәйкестендірудің орнына роботаксиді нөлден бастап дамытатын компаниялар үшін маңызды жетістік.
Электр көлігі екі қатар орындыққа ие және ең жоғары жылдамдығы сағатына 75 миль болатын Zoox компаниясымен қатар Tesla және Alphabet компаниясының Waymo сияқты басқа компаниялар АҚШ-та өздігінен жүретін такси қызметтерін кеңейтуге тырысып отыр.
NHTSA Трамп әкімшілігінің соңына дейін автоматтандырылған жүргізу жүйелеріне арналған алғашқы федералды қауіпсіздік стандарттарын әзірлеуді жоспарлап отыр. Ведомство сонымен қатар тежегіш педальдары мен артқы көрініс айнасын пайдалануды талап ету сияқты жүргізушілер қажеттілігін ескеру үшін кейбір қолданыстағы ережелерді қайта қарауды ұсынды.