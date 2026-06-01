АҚШ тәуелсіздігінің 250 жылдығына арналған концерт өтпеуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ президенті Дональд Трамп Американың 250 жылдығына арналған Freedom 250 мерекелік концертін көптеген әртістер қатысудан бас тартқаннан кейін «Американы қайтадан ұлы етейік» ұранымен митингпен алмастыруды ұсынды, деп хабарлайды BBC.
Freedom 250 – АҚШ-тың 250 жылдығына арналған үлкен іс-шараларды өткізумен айналысатын ұйымдастырушылық жоба.
25 маусым мен 10 шілде аралығында National Mall-да өтуі жоспарланған Freedom 250 концерттеріне Мартина Макбрайд, Моррис Дэй және The Time, The Commodores және Poison тобының Брет Майклс сияқты әртістері қатысуы тиіс, алайда олардың барлығы кейіннен қатысудан бас тартты.
Америкалық әнші Мартина Макбрайд әлеуметтік желідегі жазбасында «өзіне партияда жоқ іс-шарада өнер көрсетуге ұсыныс жасалғанын, бірақ бұл алаяқтық болып шыққанын» жазып, іс-шараға неліктен қатыспауды шешкенін түсіндірді.
Олай болғанымен, Vanilla Ice, Milli Vanilli және Flo Rida сияқты кейбір әртістер Freedom 250-де өнер көрсетуді жоспарлап отырғанын мәлімдеді.
Америкалық рэпер Vanilla Ice әлеуметтік желілерде: «Бұл саяси платформа емес. Бұл Американың туған күнін тойлау», - деп жазып, іс-шараға қатысудан бас тартпайтынын мәлімдеді.
Трамп әлеуметтік желілерде іс-шарада өнер көрсетуден бас тартқан әртістерді «үшінші сұрыпты» деп атап, АҚШ-ты біріктіретін сөз сөйлейтінін мәлімдеді.
- Әртістердің алдағы қойылымға байланысты «күйгелектенуін» түсінемін, сондықтан мен дәл президент болғаннан бері жасағанымдай әлемдегі ең үлкен жұлдыз, Элвистің ең жақсы кезеңінен әлдеқайда көп көрермен жинайтын және оны гитарасыз жасайтын адамды, елімізді әлемдегі кез келген адамнан артық жақсы көретін адамды және кейбіреулері Дональд Трампты тарихтағы ең ұлы президент деп атайтын адамды осы жоғары ақы төленетін, үшінші сұрыптағы «әртістердің» орнына келіп, елді біріктіретін күшті сөз сөйлеуге шақыруды қарастырып отырмын!, - деп жазды ол Truth Social-да.
Кейін Ақ үй басшысы әлеуметтік желідегі тағы бір жазбасында іс-шараны тоқтатып, оның орнына митинг өткізу керек деп жазды.
- Музыкасын ешкім тыңдағысы келмейтін және тек шағымданатын тым бағаланған әншілерді шақырудың орнына, АҚШ тәуелсіздігінің 250 жылдығын атап өту үшін «Американы қайтадан ұлы етейік» атты үлкен митинг өткізуіміз керек. Оны тоқтатыңыз, - деп мәлімдеді Трамп.
Ақ үй АҚШ тәуелсіздігінің мерейтойын атап өтуге арналған Freedom 250 бірқатар іс-шараларын қолдап отыр.
Олардың қатарына Оңтүстік көгалдағы UFC жекпе-жегі, маусым мен шілде айларындағы Үлкен америкалық мемлекеттік жәрмеңке және тамыз айында ел астанасында өтетін Гран-при жарысы кіреді
АҚШ сондай-ақ Трамп портреті бар естелік төлқұжаттардың шектеулі санын шығарады.
Айта кетейік, АҚШ-та Трамп бейнеленген 250 долларлық купюра шығарылуы мүмкін.