АҚШ Таяу Шығысқа тағы бір әскери кемесін жіберді
АСТАНА. KAZINFORM — 28 наурыз күні Таяу Шығысқа USS Tripoli келіп жетті. Бұл АҚШ Әскери-теңіз күштерінің соққы беруші кемесі, деп хабарлайды BILD.
Ұзындығы 257 метр болатын кеме бортында 3 мыңнан астам теңіз жаяу әскері бар, сондай-ақ әскери күшті жеткізуге қабілетті MV-22B Osprey конвертопландары орналасқан. Кеменің аймаққа келуі АҚШ-тың Иран аумағында құрлық операциясын бастау ықтималдығы туралы әңгімелерді күшейтті.
USS Tripoli 2020 жылдан бері қызметте. Бұл кеме «шағын әуе тасымалдаушы» ретінде саналады — мысалы, USS Gerald R. Ford сияқты 337 метрлік алып кемеден кіші. Алайда оның негізгі міндеті бөлек: ол әскерді жылдам түрде құрлыққа жеткізе алатын ұшақтар мен тікұшақтарға арналған.
Кеменің палубасында ұшып-қона алатын MV-22B Osprey аппараттарымен қатар, ауыр жүк тасымалдайтын CH-53K King Stallion тікұшақтары және шабуылдаушы AH-1Z Viper тікұшақтары бар. Сонымен бірге шамамен 20 көпмақсатты F-35B Lightning II жойғыш ұшағы орналастырылған. Бұл ұшақтар да ұшып-қону мүмкіндігіне ие, әрі қауіпті операцияларда әуе қолдауын көрсетуге қолайлы.
Кеме өзін қорғау үшін де жақсы қаруланған: мысалы, қанатты және кемеге қарсы зымырандарды тосып алуға арналған Rim-162 және Rim-116 зениттік жүйелері бар. Сонымен қатар, шағын кемелер мен теңіз миналарына қарсы жылдам атылатын артиллериялық қондырғылармен жабдықталған.
