АҚШ-тың 20-дан астам штаты рецессияға жақын — Moody’s
АСТАНА. KAZINFORM — Moody’s Analytics мәліметінше, АҚШ-тың 20-дан астам штатының экономикасы құлдырауда немесе оған жақын, деп хабарлайды FOX Business.
Бас экономист Марк Зандидің талдауына сәйкес, тамыз айының аяғында 21 штат пен Колумбия округі рецессияға кіру жағдайына түсті.
Иллинойс (АҚШ ЖІӨ-нің 3,85%-ы), Джорджия (3,03%), Вашингтон (3,02%), Нью-Джерси (2,93%), Массачусетс (2,73%) және Вирджиния (2,66%) рецессия жағдайында немесе оған жақын.
Экономикасы тоқырауға ұшыраған штаттар құрамына Калифорния (14,5%), Нью-Йорк (7,92%), Огайо (3,14%) және Мичиган (2,44%) кіріп отыр.
Экономикасы өсіп келе жатқан штаттар арасында Техас (9,41%), Флорида (5,78%), Пенсильвания (3,54%) және Солтүстік Каролина (2,86%) бар.
Экономисттің айтуынша, оңтүстік штаттар негізінен ең мықты, бірақ олардың өсімі баяулап отыр. АҚШ ЖІӨ-нің бестен бірінен астамын құрайтын Калифорния мен Нью-Йорк рецессияға берілмей отыр.
Бұған дейін АҚШ үкіметі жұмысын ішінара тоқтатынын хабарлаған болатынбыз.