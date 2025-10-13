KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    17:07, 13 Қазан 2025 | GMT +5

    АҚШ-тың 20-дан астам штаты рецессияға жақын — Moody’s

    АСТАНА. KAZINFORM — Moody’s Analytics мәліметінше, АҚШ-тың 20-дан астам штатының экономикасы құлдырауда немесе оған жақын, деп хабарлайды FOX Business

    Фото: henleyglobal.com

    Бас экономист Марк Зандидің талдауына сәйкес, тамыз айының аяғында 21 штат пен Колумбия округі рецессияға кіру жағдайына түсті.

    Иллинойс (АҚШ ЖІӨ-нің 3,85%-ы), Джорджия (3,03%), Вашингтон (3,02%), Нью-Джерси (2,93%), Массачусетс (2,73%) және Вирджиния (2,66%) рецессия жағдайында немесе оған жақын.

    Экономикасы тоқырауға ұшыраған штаттар құрамына Калифорния (14,5%), Нью-Йорк (7,92%), Огайо (3,14%) және Мичиган (2,44%) кіріп отыр.

    Экономикасы өсіп келе жатқан штаттар арасында Техас (9,41%), Флорида (5,78%), Пенсильвания (3,54%) және Солтүстік Каролина (2,86%) бар.

    Экономисттің айтуынша, оңтүстік штаттар негізінен ең мықты, бірақ олардың өсімі баяулап отыр. АҚШ ЖІӨ-нің бестен бірінен астамын құрайтын Калифорния мен Нью-Йорк рецессияға берілмей отыр.

    Бұған дейін АҚШ үкіметі жұмысын ішінара тоқтатынын хабарлаған болатынбыз

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
