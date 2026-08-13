АҚШ-тың 2025 жылғы әскери операцияларынан 153 бейбіт тұрғын қаза тапты - Пентагон
АСТАНА.KAZINFORM - Пентагон 2025 жылғы АҚШ-тың әскери операциялары кезінде 150-ден астам бейбіт тұрғын қаза тауып, 240-тан астам адам жараланғанын ресми түрде мойындады, деп хабарлайды агенттіктің Вашингтондағы тілшісі CBS News-ке сілтеме жасап.
Дүйсенбі күні Конгреске ұсынылған есепке сәйкес, өткен жылы Йемендегі хусит көтерілісшілер тобына қарсы науқан кезінде әскери шабуылдар 153 бейбіт тұрғынның өмірін қиып, тағы 243 адамды жаралады.
2025 жылдың наурыз айынан мамыр айына дейін АҚШ күштері Иран қолдаған хуситтермен байланысты Йемендегі нысандарға әуеден шабуыл жасап, топтың Қызыл теңіздегі коммерциялық кемелерге шабуыл жасауына тосқауыл болды.
Есепке сәйкес, 6 сәуірде Йемен астанасы Сана маңында бес бейбіт тұрғын, 17 сәуірде Рас-Иса портының маңында 80 адам және 28 сәуірде Саада маңында тағы 68 бейбіт тұрғын қаза тапқан.
Сондай-ақ, әскерилер операция орындарына бармаған немесе сұхбат жүргізбеген, оның орнына АҚШ барлау мәліметтеріне, спутниктік суреттерге және БАҚ хабарламаларына сүйенген. NBC News және The Washington Post басылымдары бұл бағалаулардың егжей-тегжейін алғашқы болып хабарлады.
Есеп сонымен қатар Кариб теңізі мен Тынық мұхитындағы әскери шабуылдардан болған шығындарды қоспауымен ерекшеленеді, бұл шабуылдар 2025 жылы шамамен 120 адамның, ал биыл 95 теңізшінің өмірін қиды.
Трамп әкімшілігі 2025 жылдың қыркүйегінде басталған кемелерге жасалған шабуылдар әкімшілік террористік топтардың картельдерінен есірткі саудагерлеріне бағытталған деп мәлімдейді.
2018 жылғы жылдық қорғаныс саясаты туралы заң жобасында Конгресс Пентагоннан өткен жылғы бейбіт тұрғындардың шығындары туралы есепті ұсынуды талап етті.
Азаматтық қорғау саласындағы үздік орталықтың мәліметі бойынша, 2025 қаржы жылының соңына қарай орталық қызметкерлері тоғыз штаттық қызметкерге дейін қысқартылды, оның ішінде жеті бейбіт тұрғын және екі АҚШ әскери қызметкері бар (бұрын орталықта 40-қа дейін азаматтық, әскери және қолдаушы персонал болған).
Пентагон тек орталықты ғана емес, сонымен қатар бірнеше әуе шабуылы қателікпен жасалғанын мойындағаннан кейін 2022 жылы құрылған Азаматтық зиянның алдын алу бағдарламасын да қысқарту туралы шешім қабылдады. Пентагон құжаттарына сәйкес, ұсынылған қысқартулар 2 миллион доллардай персонал қаржыландыруын және 9,5 миллион доллар арнайы миссия қаржыландыруын қамтыды.
Бұған дейін Пентагон алғаш рет Иранмен соғыс шығындарын жариялаған болатын.