АҚШ-тың экономикалық өсімі екінші тоқсанда баяулады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Сауда министрлігінің Экономикалық талдау бюросы екінші тоқсандағы ЖІӨ бойынша алдын ала болжамын жариялады. Онда сәуір, мамыр және маусым айларын қамтитын үш айлық кезеңде экономиканың жылдық өсімі 1,5% болғаны көрсетілген, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Вашингтондағы тілшісі FOX Business басылымына сілтеме жасап.
Бұл көрсеткіш экономистердің болжамынан төмен болды. Олар 2,1% болатынын айтқан еді.
2026 жылдың бірінші тоқсанында АҚШ экономикасы шамамен 2,1%-ға өсті. Екінші тоқсанға арналған алдын ала бағалауды ескере отырып, АҚШ экономикасы осы жылдың бірінші жартысында шамамен 1,8%-ға өсті деп болжауға болады.
Өткен жылы АҚШ экономикасы үшінші тоқсанда орта есеппен 4,4%-ға, ал төртінші тоқсанда 0,5%-ға өсті, бұл 2025 жылдың барлық кезеңі үшін шамамен 2,1%-ға өсуді қамтамасыз етті.
Екінші тоқсанға арналған қайта қаралған ЖІӨ болжамы тамыз айының соңында жарияланады деп жоспарланып отыр. Ал соңғы болжам қыркүйек айының соңында жарияланбақ.
– Екінші тоқсандағы ЖІӨ-нің жылдық 1,5%-дық баяу өсуі экономиканың күшін төмендетеді. Себебі ол импорттың өсуі мен қорлардың азаюынан болатын кері әсерді көрсетеді, бұл ұзаққа созылмайды. Біз қорларды қалпына келтіру циклі жылдың екінші жартысында өсімді 2%-дан жоғары деңгейге қайтаруға көмектеседі деп күтеміз, - деді Oxford Economics компаниясының бас Майкл Пирс.
Айта кетейік, АҚШ-та студенттік виза шетелдіктер үшін қымбаттауы мүмкін.