АҚШ-тың ЕО алкоголь өнімдеріне енгізген тарифтеріне бола 25 000 жұмыс орнына қауіп төнді
АСТАНА. KAZINFORM — АҚШ тарапынан Еуропалық Одақ (ЕО) өнімдеріне қатысты 15%-дық импорттық баж салығын енгізу спирттік ішімдіктердің сатылымын 2 миллиард долларға дейін қысқартуы және 25 000-ға жуық жұмыс орнын қауіпке тігуі мүмкін, деп жазды Report.
Мәліметтер АҚШ президенті Дональд Трампқа жолданған «Тариф емес тост» коалициясының хатында келтірілген. Бұл коалиция құрамына 57 салалық қауымдастық кіреді.
Хатқа Diageo мен Pernod Ricard сынды ірі еуропалық өндірушілердің өкілдері, сондай-ақ америкалық шарап пен виски өндірушілер, бутелдеу зауыттары, бөлшек саудагерлер және мейрамхана саласының өкілдері қол қойған.
Коалиция әділ әрі өзара тиімді сауда жүргізуді және барлық америкалық жұмысшыларға, компанияларға және тұтынушыларға тиімді келісімге тезірек келуді талап етеді. Хатта бұл шешімнің әсіресе мерекелік маусым қарсаңында — қазан, қараша және желтоқсан айларында ауыр соққы болатыны атап көрсетілген.
Салалық сарапшылардың айтуынша:
-
Жаңа баж салығы мейрамханалардағы бағаның өсуіне алып келіп, қазіргі экономикалық қиындықтарды ушықтырады;
-
Алкогольге деген сұраныс қазірдің өзінде төмендеп келеді — өмір сүру деңгейінің өсуі және салауатты өмір салтына деген қызығушылықтың артуы әсер етуде;
-
Шарап позициясын жоғалтып, күшті алкоголь санатымен алмастырылуда, ал олар өз кезегінде алкогольсіз баламаларға жол берген.
Бұған дейін хабарланғандай, Еуропалық Одақ осы аптада АҚШ ЕО елдерінен импортталатын тауарларға енгізілген жаңа 15 пайыздық баж салығынан босатуларды ресми түрде растауын, сондай-ақ автокөлік өнімдеріне салынатын тарифтердің төмендетілуін күтіп отыр.