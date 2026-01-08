KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    22:15, 08 Қаңтар 2026

    АҚШ-тың Қазақстандағы Елшісі сенім грамоталарының көшірмесін табыстады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Ержан Ашықбаев Америка Құрама Штаттарының жаңадан тағайындалған Елшісі Джули Стаффттан сенім грамоталарының көшірмесін қабылдады.

    Тараптар Қазақстан мен АҚШ арасындағы кеңейтілген стратегиялық серіктестіктің ағымдағы жағдайы мен перспективаларын талқылады.

    Кездесу қорытындысы бойынша сұхбаттастар бірлескен жұмысқа дайындығын растап, диалогты жалғастыру туралы келісті.

    Еске сала кетейік, бұған дейін былтырғы жылдың қазан айында Джули Стаффт АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі болып тағайындалғанын жазған едік.

