АҚШ-тың мемлекеттік қарызы алғаш рет 38 трлн доллардан асты
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың мемлекеттік қарызы осы аптада алғаш рет 38 трлн доллардан асып, рекорд жаңартты, деп хабарлайды FOX Business.
23 қазандағы жағдай бойынша жалпы мемлекеттік қарыз 38 трлн долларға жетті. Тамыз айының ортасында АҚШ-тың мемлекеттік қарызы алғаш рет 37 трлн-ға жеткен еді, ал 2024 жылдың желтоқсанында 36 трлн доллар шегінен асты.
Соңғы онжылдықта АҚШ-тың мемлекеттік қарызы халықтың қартаюына және әлеуметтік қамсыздандыру мен медициналық көмекке тіркелген адамдар санының артуына байланысты тез өсті. Қарыздың өсуін басқаратын тағы бір негізгі фактор – инфляцияны тежеу үшін белгіленген жоғары пайыздық мөлшерлемелерге байланысты өскен федералды қарызға қызмет көрсетуге байланысты пайыздық шығындар, сондай-ақ қарыздың өзінің өсуі болды.
«Peter G. Peterson Foundation» бас директоры Майкл Петерсон мемлекеттік қарызға қызмет көрсету құны өсіп келе жатқанын атап өтті. Соңғы онжылдықта ол АҚШ үшін шамамен 4 трлн долларды құрады және алдағы 10 жылда шамамен 14 трлн долларды құрайды. Ол пайыздық шығындар «біздің болашағымыз үшін маңызды мемлекеттік және жеке инвестицияларды алып тастап, әрбір америкалықтың экономикасына зиянын тигізеді» деп қосып өтті.
30 қыркүйекте аяқталған соңғы қаржы жылында федералды үкімет шамамен 1,8 трлн доллар бюджет тапшылығына тап болды және әлеуметтік бағдарламалар мен қарыз пайыздарын төлеуге жұмсалатын шығындардың болжамды ұлғаюы алдағы жылдарда бұдан да үлкен тапшылыққа әкеледі деп күтіліп отыр.
Осы кезеңде жылдық бюджет тапшылығы 2035 жылы шамамен 2,6 трлн долларға дейін өседі деп шамаланып отыр, ал келесі онжылдықтағы жалпы тапшылық ұлттық қарызды 22,7 трлн долларға арттырады.
