АҚШ-тың Миннеаполис қаласынан 700-ге жуық иммиграция агенті шығарылады
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ-тың иммиграция ведомствосының басшылығы Миннеаполистен 700-ге жуық салық және иммиграция қызметкері (ICE) шығарылатынын мәлім етті, деп хабарлайды Euronews.
Басылымның жазуынша, демократтар егер ICE қызметі қайта қаралмайтын болса, қайтадан «шатдауын» ұйымдастырамыз деп қоқан-лоқы жасап отыр.
ICE агенттерінің шығарылатыны жөніндегі ақпаратты АҚШ президенті Дональд Трамп та растады. Ол бұған дейін агенттер әрекет ету барысында «жұмсағырақ болғаны жөн еді» деп мойындаған.
Сонымен бірге Миннесота штатында аталған ведомствоның шамамен екі мыңға жуық агенті жұмысын жалғастырады.
— Штат астанасында ахуал әлі де шиеленісіп тұр, полиция тексерістері тоқтаған жоқ. Қала тұрғындарының бір бөлігі мигранттарды рейдтер туралы дабыл қағып, шу шығарып, айқайлап ескертіп жүр. Белсенділер ICE-ті Миннеаполистен ғана емес, тұтас Миннесота штатынан толықтай шығаруды талап етіп отыр. Агенттердің әрекетіне байланысты АҚШ үкіметіне жаңа «шатдаун» қаупі төніп тұр: демократтар иммиграциялық полицияның қызмет қағидаттары түбегейлі қайта қаралмайынша, күштік құрылымдардың бюджетін бекітуден бас тартып отыр, — делінген хабарламада.
Бұған дейін АҚШ-тың ішкі қауіпсіздік министрі Кристи Ноэм Миннесота штатында қызмет ететін барлық федералды иммиграциялық агенттер жақын арада кеудеге тағылатын бейнекамералармен қамтамасыз етілетінін мәлімдеген еді.
/