АҚШ-тың мұнай қоры 1983 жылдан бері ең төмен деңгейге түсті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ федералды агенттігі, Үкіметтің есеп беру кеңсесінің аудиторлары стратегиялық мұнай қорының жаңа дағдарыстарға төтеп беру мүмкіндігі шектеулі деген қорытындыға келді, деп хабарлайды Briefs Finance.
АҚШ Бюджеттік-қадағалау бас басқармасының мамыр айындағы есебіне сәйкес, Энергетика министрлігінің өкілдері қордың ескірген құбырлар, қоймалар және резервуарлар желісін әзер ұстап отырғанын айтып, оның қанша уақытқа созылатыны белгісіз екенін мәлімдеді.
- Стратегиялық мұнай қорының ресурстарды алу, үлестіру және толықтыру мүмкіндігі қазіргі уақытта шектеулі және болашақта ескі инфрақұрылым мәселелеріне байланысты оған қауіп төнуі мүмкін, бұл оларды шешуге бағытталған ауқымды құрылыс жобаларының жалғасуымен күшейе түседі, - деп ескертті АҚШ Бюджеттік-қадағалау бас басқармасының өз есебінде.
Наурыз айында Иран Ормуз бұғазы арқылы жөнелтілімдерді бұғаттағаннан кейін АҚШ президенті Дональд Трамп Стратегиялық мұнай қорынан 172 млн баррель алуды бұйырды.
Энергетика министрлігінің мәліметінше, федералдық қорлар соңғы аптада 3,7 млн баррельге азайып, жалпы көлемі шамамен 308 млн баррельге жетті – бұл 1983 жылдың наурыз айынан бері ең төменгі көрсеткіш.
АҚШ Бюджеттік-қадағалау бас басқармасының мәліметінше, қордың 25%-дан астамы «құрылыс жұмыстарының тоқтатылуы мен жерасты қоймаларының жабылуына байланысты өндіруге жарамсыз». Rapidan Energy-дің шілде айындағы есебінде қазіргі уақытта кем дегенде 103 млн баррель мұнай қолжетімсіз екені көрсетілген.
Бұған дейін Трамптың мәлімдемелерінен кейін Brent мұнайы шамамен 7% қымбаттағанын жаздық.