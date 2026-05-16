    АҚШ «Катаиб Хезболла» ұйымының мүшесі деген адамды Түркиядан шығарып жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM - Вашингтон Ирак азаматын Америка мен Израиль мүддесіне қарсы шабуыл жоспарлауға қатысты деп айыптап жатыр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.

    Фото: x.com / @NewYorkFBI

    АҚШ Әділет министрлігі Ирак азаматы Мохаммед Бакер Саад Дауд ас-Саадидің тұтқындалғанын және Америка аумағына жеткізілгенін хабарлады.

    Оны Вашингтон Иранның қолдауындағы «Катаиб Хезболла» тобының жоғары дәрежелі мүшесі деп санайды. Америкалық биліктің хабарлауынша, ас-Саадиге терроризмге қатысты алты айып тағылған, оның ішінде шетелдік террористік ұйымға материалдық қолдау көрсету, Террористік актілерді дайындау және қоғамдық нысандарды бұзу үшін сөз байласу.

    Нью-Йорк Оңтүстік округінің прокурорлары ас-Саади Еуропада, Канадада және АҚШ-та америкалық мүддеге қарсы 20-ға жуық шабуыл ұйымдастырды немесе қолдады деп мәлімдеді.

    Айыптау қорытындысында болжамды шабуылдарға жарылыстар, өрттер және АҚШ пен Израильмен байланысты нысандарға жасалған шабуылдар жататыны хабарланды.

    Америкалық тергеушілер сонымен қатар ас-Саади АҚШ-тағы, соның ішінде Нью-Йорк, Калифорния және Аризонадағы ықтимал шабуылдар туралы талқылады деп мәлімдеді.

    ABC News және айыпталушының адвокаты Эндрю Далактың мәліметінше, ас-Саади Түркияда ұсталды, содан кейін ол америкалық тарапқа берілген.

    ФБР директоры Каш Пател ұстау операциясын ФБР қызметкерлері Анкарадағы америкалық дипломаттардың көмегімен жүргізгенін айтты.

    Түркия мен Ирак билігі бұл жағдайға қатысты ешқандай түсініктеме берген жоқ.

    АҚШ Әділет министрлігі мен тәуелсіз сарапшылар «Катаиб Хезболла» Иранның Ислам революциялық гвардия корпусының басшылығымен жұмыс істейді деп санайды.

    Reuters агенттігі атап өткендей, айыптаулар АҚШ, Израиль және Иран арасындағы қақтығыстың ушығуынан кейін Вашингтонның Иран қолдаған қарулы топтарға назар аударуының артуымен байланысты болды.

    Әл-Саадидің адвокаты істің егжей-тегжейін талқылау әлі ерте екенін айтып, айыптаулар бойынша түсініктеме беруден бас тартты. Дегенмен ол өзінің айтуынша жеке камерада отырған клиентінің жағдайына алаңдаушылық білдірді.

    Айта кетейік, Иран Қытай кемелерінің Ормуз бұғазы арқылы өту тәртібін жеңілдетті.

    Эльмира Оралбаева
