АҚШ үкіметінің жұмыс істемей отырғанына екі күн болды
АСТАНА. KAZINFORM – Конгресс үкіметтің қаржыландырылуы туралы заң жобасын қабылдамайынша ақысыз еңбек демалысына шыққан қызметкерлерге жалақы төленбейді , деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Мэрилендтегі Ұлттық денсаулық сақтау институтының зерттеушісі Дженна Нортон атап өткендей, үкімет жұмысының тоқталуына байланысты осы аптада шамамен 750 мың федералдық қызметкер ақысыз еңбек демалысына жіберілген.
Тараптардың ешқайсысы (республикалық немесе демократиялық партиялар) жол бергісі келмейді және үкімет жұмысының тоқтағанына екінші күн болды. Ақысыз демалысқа жіберілген қызметкерлердің көпшілігіне үкіметтің жұмысы тоқтаған кезде жұмыс істеуге рұқсат етілмегенімен, әскери қызметкерлер мен әуежайдың қауіпсіздік қызметкерлері сияқты маңызды деп саналатын басқа қызметкерлер жұмысын жалақысыз жалғастыруға мәжбүр болады.
NBC News-дің хабарлауынша, Мемлекеттік департаменттің 20 жас шамасындағы бір қызметкері DoorDash-қа азық-түлік жеткізуді және төлемдерді төлеу үшін Uber-де жүргізуші болып жұмыс істеуді жоспарлап отыр.
Огайо штатындағы Ішкі қауіпсіздік департаменті қызметкерінің әйелі егер бұл жағдай бір-екі аптадан астам уақыт созылса, олар ипотеканы төлей алмайтынын және үйінен айырылып қалу қаупі бар екенін айтты, өйткені банк олардың айына $ 1,700 ипотекалық төлемді кейінге қалдыру туралы өтінішін қабылдаған жоқ.
Жұмысшылардың жалақыларын қашан алатыны белгісіз, ол аз болса, Трамп әкімшілігі үкіметтің жұмысының тоқталуын жаппай жұмыстан босатуға себеп ретінде пайдаланамыз деп қорқытып отыр.
Билік мәлімдемесіне сәйкес, федералдық жұмыс күші биыл шамамен 300 мың адамға қысқарып, Дональд Трамп әкімшілігінің алғашқы күндерінде миллиардер Илон Маск құрған Үкімет тиімділігі департаменті бастамашылық еткен жұмыстан өз еркімен кету немесе шығару салдарынан жұмыссыз қалғандардың жалпы саны 2,1 млн адамды құрайды.
Бұған дейін АҚШ үкіметі жұмысын ішінара тоқтататынын жазған болатынбыз.