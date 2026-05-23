    АҚШ Ұлттық барлау директоры Тулси Габбард қызметінен кетеді

    АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Ұлттық барлау директоры Тулси Габбард 30 маусымда қызметінен кететінін мәлімдеді, деп хабарлайды BBC.

    Фото: Tulsi Gabbard / X

    Оның айтуынша, бұл шешім күйеуінің сирек кездесетін сүйек қатерлі ісігіне шалдығуына байланысты қабылданған.

    – Қазіргі уақытта мен күйеуімнің жанында болып, осы сынақта оған барынша қолдау көрсету үшін мемлекеттік қызметтен уақытша кетуге мәжбүрмін, – деп жазды Габбард X әлеуметтік желісінде.

    Сондай-ақ ол АҚШ президенті Дональд Трамп тарапынан көрсетілген сенім үшін алғыс білдірген.

    – Соңғы бір жарым жыл ішінде Ұлттық барлау директоры қызметіне ие болғаныма ризамын, – деді ол.

    Габбард өз мәлімдемесінде Ұлттық барлау басқармасында «айтарлықтай өзгерістерге қол жеткізгенін» атап өтті.

    – Біз бұрын-соңды болмаған ашықтықты қамтамасыз етіп, барлау қауымдастығына деген сенімді қалпына келтірдік, – деді ол.

    Сонымен қатар ол алдағы апталарда билік ауысу процесін мұқият ұйымдастыруға күш салатынын айтты.

    Өз кезегінде Дональд Трамп Габбардтың орынбасары Аарон Лукас уақытша директор қызметін атқаратынын мәлімдеді.

    – Тулси тамаша жұмыс атқарды, біз оны сағынамыз. Оның күйеуі Абрахамнан жақында сирек кездесетін сүйек қатерлі ісігі анықталды. Сондықтан оның жанында болғысы келетіні түсінікті, – деп жазды Трамп Truth Social желісінде.

    Айта кетейік, АҚШ-тың Словениядағы елшісі лауазымына алғаш рет қазақ қызы тағайындалды.

    Асхат Райқұл
