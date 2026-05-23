АҚШ Ұлттық барлау директоры Тулси Габбард қызметінен кетеді
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ Ұлттық барлау директоры Тулси Габбард 30 маусымда қызметінен кететінін мәлімдеді, деп хабарлайды BBC.
Оның айтуынша, бұл шешім күйеуінің сирек кездесетін сүйек қатерлі ісігіне шалдығуына байланысты қабылданған.
– Қазіргі уақытта мен күйеуімнің жанында болып, осы сынақта оған барынша қолдау көрсету үшін мемлекеттік қызметтен уақытша кетуге мәжбүрмін, – деп жазды Габбард X әлеуметтік желісінде.
Сондай-ақ ол АҚШ президенті Дональд Трамп тарапынан көрсетілген сенім үшін алғыс білдірген.
– Соңғы бір жарым жыл ішінде Ұлттық барлау директоры қызметіне ие болғаныма ризамын, – деді ол.
Габбард өз мәлімдемесінде Ұлттық барлау басқармасында «айтарлықтай өзгерістерге қол жеткізгенін» атап өтті.
– Біз бұрын-соңды болмаған ашықтықты қамтамасыз етіп, барлау қауымдастығына деген сенімді қалпына келтірдік, – деді ол.
Сонымен қатар ол алдағы апталарда билік ауысу процесін мұқият ұйымдастыруға күш салатынын айтты.
Өз кезегінде Дональд Трамп Габбардтың орынбасары Аарон Лукас уақытша директор қызметін атқаратынын мәлімдеді.
– Тулси тамаша жұмыс атқарды, біз оны сағынамыз. Оның күйеуі Абрахамнан жақында сирек кездесетін сүйек қатерлі ісігі анықталды. Сондықтан оның жанында болғысы келетіні түсінікті, – деп жазды Трамп Truth Social желісінде.
