АҚШ Венесуэла президентін лаңкестік ұйымның көшбасшысы деп санайды
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ үкіметінің венесуэлалық «Картель де лос Солесті» шетелдік лаңкестік ұйым деп тану туралы шешімі дүйсенбі күні президент Дональд Трамптың АҚШ-тағы есірткі бизнесіне қарсы күрес науқаны аясында ресми түрде күшіне енді, деп хабарлайды CBS News.
АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио топтың санкциялар тізіміне енгізілгенін жарияламас бұрын оның «лаңкестік зорлық-зомбылық... сондай-ақ АҚШ және Еуропаға есірткі тасымалына жауапты» екенін мәлімдеді.
АҚШ Венесуэла президенті Николас Мадуроны осы топтың көшбасшысы деп санайды. Қорғаныс министрі Пит Хегсет «Картель де лос Солесті» ресми түрде лаңкестік ұйым деп тану Құрама Штаттарға Мадуроның болжамды қылмыстарын тергеу үшін «мүлдем жаңа мүмкіндіктер» беретінін мәлімдеді.
Мадуро үкіметі дүйсенбі күні жарияланған мәлімдемеде ол «іс жүзінде жоқ Картель де лос Солес лаңкестік ұйым» деген «жаңа және ойдан шығарылған ақпаратты үзілді-кесілді жоққа шығаратынын» мәлімдеді. Венесуэлаға заңсыз басып кіруді ақтау үшін режимді өзгертудің классикалық америкалық форматында жасалған ұятсыз және жиіркенішті өтірік осылайша қайталанып отыр.
Дәстүрлі мағынада «Cartel de los Soles» (Күн картелі) – Синалоа немесе Халиско жаңа буын картельдері сияқты Латын Америкасының есірткі картелі емес.
«Күн» символы –Венесуэланың жоғары лауазымды әскери қызметкерлерінің киімдерін ондаған жылдар бойы безендіріп келген белгі.
Бұл термин алғаш рет 2020 жылы Мадуро басқаратын есірткінің заңсыз айналымымен айналысатын ұйымға қатысты қолданылған, сол кезде АҚШ Әділет министрлігі Трамптың бірінші әкімшілігі кезінде Венесуэла көшбасшысы мен оның жақын ортасының мүшелеріне есірткі терроризмі және басқа да қылмыстар үшін айып тағылған болатын.
Кейбір сарапшылардың пікірінше, «Картель де лос Солес» ұйымын бірыңғай ұйым ретінде анықтау қате.
- Бұл топ емес, адамдар өздерін мүше деп санайтын топ емес. Олардың тұрақты кездесулері жоқ. Олардың иерархиясы жоқ, - деп хабарлады «Washington Office on Latin America» талдау орталығындағы қорғанысты қадағалау жөніндегі директор Адам Айзексон.
InSight Crime басылымы «Бұл иерархиялық немесе идеологиялық топ емес. Оның құрылымы Венесуэланың негізгі әскери бөлімшелеріне – армия, флот, әуе күштері және ұлттық гвардияға – ең төменгі шеннен бастап ең жоғары шенге дейін кіріктірілген ұяшықтардың бос желісі» екенін атап өтті.
Осыған дейін Трамп Венесуэла президентімен келіссөз жүргізуі мүмкін екенін жазған едік.